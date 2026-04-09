Secciones
Seguridad

Crimen en el country: el estremecedor testimonio del hombre que mantenía una relación secreta con la víctima

Quien fuera la pareja extramatrimonial de Mercedes Kvedaras rompió el silencio. Mendoza reveló episodios de violencia física y el pánico que Mercedes sentía antes de su trágico final.

José Figueroa durante la audiencia. FOTO LA GACETA José Figueroa durante la audiencia. FOTO LA GACETA
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Héctor Mendoza testificó en Salta por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023, para exponer la violencia y el pánico que ella vivía a manos de José Figueroa.
  • El testigo describió meses de acoso, manipulación psicológica y episodios previos de ahorcamiento. Relató que la víctima intentó separarse, pero enfrentó la resistencia del acusado.
  • El testimonio debilita la defensa del acusado al confirmar un ciclo de violencia de género previo al crimen. Se prevé que sea una prueba central para una condena a perpetua.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas SaltaCrimen en el country de Salta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada
1

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán
2

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni
3

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona
4

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán
5

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru
6

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Más Noticias
Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Los “romances narco” que dieron que hablar en Tucumán

Los “romances narco” que dieron que hablar en Tucumán

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco

Caso Lebbos: un técnico admitió que pudo cometer errores en las pericias telefónicas

Caso Lebbos: un técnico admitió que pudo cometer errores en las pericias telefónicas

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Comentarios