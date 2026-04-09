Crimen en el country: el estremecedor testimonio del hombre que mantenía una relación secreta con la víctima

José Figueroa durante la audiencia. FOTO LA GACETA
Resumen para apurados
- Héctor Mendoza testificó en Salta por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023, para exponer la violencia y el pánico que ella vivía a manos de José Figueroa.
- El testigo describió meses de acoso, manipulación psicológica y episodios previos de ahorcamiento. Relató que la víctima intentó separarse, pero enfrentó la resistencia del acusado.
- El testimonio debilita la defensa del acusado al confirmar un ciclo de violencia de género previo al crimen. Se prevé que sea una prueba central para una condena a perpetua.
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