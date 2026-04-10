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El petróleo se mantiene cerca de los U$S100, mientras los mercados aguardan definiciones en Medio Oriente

Tras una racha alcista de siete días en Wall Street, los inversores operan con cautela a la espera del dato de inflación en EE. UU. y el avance de las negociaciones diplomáticas para contener el conflicto en el Estrecho de Ormuz.

EN ALZA. La guerra desatada por Estados Unidos e Israel sobre Irán impulsó la caída de las bolsas y la suba del petróleo. EN ALZA. La guerra desatada por Estados Unidos e Israel sobre Irán impulsó la caída de las bolsas y la suba del petróleo. FOTO TOMADA DE ELFINANCIERO.COM.MX
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Wall Street retrocedió hoy tras siete días de alzas mientras el petróleo ronda los U$S100, ante la espera del IPC en EE.UU. y negociaciones de tregua en Medio Oriente.
  • Pese a la cautela actual, los índices cierran una semana positiva. El crudo cae 12% semanal por la posible reapertura del Estrecho de Ormuz y gestiones entre Israel y el Líbano.
  • El mercado teme el impacto de la guerra en el costo de vida. Un acuerdo diplomático podría estabilizar los precios energéticos y aliviar la presión inflacionaria en Estados Unidos.
Resumen generado con IA

Los principales índices de Wall Street presentaron leves retrocesos en la preapertura de hoy, y cortó una inercia positiva de siete jornadas. La atención de los operadores se divide entre la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos y las gestiones diplomáticas entre Israel y el Líbano, que han despertado esperanzas de una tregua en Medio Oriente.

Mercados en cifras

Pese a la cautela del "premarket" (S&P 500 -0,05%, Nasdaq -0,01% y Dow Jones -0,14%), la semana cierra con un saldo marcadamente positivo. El Nasdaq lidera los avances semanales con un 4,3%, seguido por el S&P 500 (+3,68%) y el Dow Jones (+3,61%), consolidando su segunda semana consecutiva al alza.

En el tablero corporativo, destacaron las subas de AutoZone (+4%) y Palo Alto Networks (+3%), mientras que el sector financiero sufre con la estrepitosa caída de **MSCI (-15%)**.

La mirada en la inflación y el crudo

El mercado espera con ansiedad el IPC norteamericano, el primero que reflejará el impacto real de las tensiones en Medio Oriente sobre el costo de vida. Las proyecciones sitúan la inflación mensual en un 1% y la interanual en un 3,4%.

En el mercado energético, el crudo Brent cotiza a U$S 95,70 y el WTI a U$S 97,88. A pesar de rondar la barrera de los U$S 100, ambos se encaminan a cerrar su peor semana en nueve meses, con una caída acumulada del 12%, ante la posibilidad de que se libere el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

Panorama Global

A diferencia de Nueva York, Europa y Asia operan en verde. El Euro Stoxx sube 0,88%, impulsado por el DAX alemán (+0,88%) y el CAC francés (+0,80%).

En tanto que en Asia, el Nikkei japonés saltó un 1,90%, mientras que los índices chinos mostraron subas moderadas en torno al 0,5%.

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