El petróleo se mantiene cerca de los U$S100, mientras los mercados aguardan definiciones en Medio Oriente

Los principales índices de Wall Street presentaron leves retrocesos en la preapertura de hoy, y cortó una inercia positiva de siete jornadas. La atención de los operadores se divide entre la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos y las gestiones diplomáticas entre Israel y el Líbano, que han despertado esperanzas de una tregua en Medio Oriente.