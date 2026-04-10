Velocidad extrema, fuego y silencio: así será el momento más crítico del regreso de Artemis II

El procedimiento está milimétricamente calculado. Aproximadamente 42 minutos antes del amerizaje, la cápsula de la tripulación se separará del resto de la nave. Poco después, comenzará la entrada en la atmósfera, que se produce unos 13 minutos antes de tocar el agua. Durante este tiempo, los sistemas de navegación y control guiarán la cápsula hacia el punto previsto en el océano.