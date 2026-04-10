Secciones
SociedadActualidad

Velocidad extrema, fuego y silencio: así será el momento más crítico del regreso de Artemis II

El histórico viaje de Artemis II llega a su fase decisiva con una compleja maniobra de reentrada que pondrá a prueba tecnología, resistencia humana y coordinación internacional.

El momento más crítico de Artemis II: calor extremo, velocidad récord y 6 minutos sin contacto El momento más crítico de Artemis II: calor extremo, velocidad récord y 6 minutos sin contacto El Confidencial
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La NASA prepara el regreso de la misión Artemis II, donde la cápsula Orion reingresará a la atmósfera terrestre tras rodear la Luna para aterrizar en el Océano Pacífico.
  • La nave enfrentará temperaturas de 2.760°C y velocidades de 40.000 km/h. Durante seis minutos, un escudo de plasma interrumpirá las comunicaciones antes del amerizaje final.
  • Esta fase crítica validará el escudo térmico y la tecnología de reentrada de la NASA. Su éxito es fundamental para garantizar la seguridad en futuras misiones tripuladas a la Luna.
Resumen generado con IA

El regreso de la misión Artemis II tiene una fase que concentra toda la tensión: el reingreso a la atmósfera terrestre. Se trata del momento más crítico de todo el viaje, cuando la cápsula Orion debe soportar condiciones extremas de calor, presión y velocidad tras completar una travesía de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna.

Artemis II logró grandes éxitos científicos pero tiene problemas de baño

Artemis II logró grandes éxitos científicos pero tiene problemas de baño

Durante esta etapa, la nave atraviesa la atmósfera a una velocidad cercana a los 40.000 km/h (unos 25.000 mph), lo que la convierte en una de las reentradas más rápidas jamás realizadas por seres humanos.

El procedimiento está milimétricamente calculado. Aproximadamente 42 minutos antes del amerizaje, la cápsula de la tripulación se separará del resto de la nave. Poco después, comenzará la entrada en la atmósfera, que se produce unos 13 minutos antes de tocar el agua. Durante este tiempo, los sistemas de navegación y control guiarán la cápsula hacia el punto previsto en el océano.

El regreso de Artemis II: Temperaturas de más de 2.700°C y un “apagón” de comunicaciones

El punto más delicado ocurre cuando Orion comienza a rozar las capas superiores de la atmósfera. La fricción genera un escudo de plasma alrededor de la cápsula y eleva la temperatura hasta unos 2.760°C (5.000 °F), valores comparables a la mitad de la temperatura de la superficie del Sol.

En ese instante, además del calor extremo, se produce un fenómeno clave: un corte total de comunicaciones que dura alrededor de seis minutos, producto de ese mismo plasma que rodea la nave. La protección depende casi por completo del escudo térmico, diseñado para quemarse de manera controlada y disipar el calor sin afectar a los astronautas en el interior.

A medida que desciende, la cápsula reduce su velocidad progresivamente mediante maniobras aerodinámicas y el despliegue de paracaídas, hasta completar el amerizaje en el océano Pacífico. Pero esos primeros minutos de reingreso (con velocidades récord, temperaturas extremas y sin contacto con la Tierra) son considerados por la NASA como el verdadero desafío de la misión y la prueba definitiva de su tecnología.

Temas la Lunala NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Artemis II ya está cerca de la luna y así podrá verse el momento más esperado

Artemis II ya está cerca de la luna y así podrá verse el momento más esperado

Interactivo: cómo será el regreso de la misión Artemis II que viajó hasta la Luna

Interactivo: cómo será el regreso de la misión Artemis II que viajó hasta la Luna

Impactante: Artemis II replicó la famosa foto del Apolo 8 desde el lado oculto lunar

Impactante: Artemis II replicó la famosa foto del Apolo 8 desde el lado oculto lunar

Aunque arreglaron el inodoro, los astronautas de Artemis II deben usar métodos alternativos para ir al baño

Aunque arreglaron el inodoro, los astronautas de Artemis II deben usar métodos alternativos para ir al baño

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

Lo más popular
Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones
1

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios
2

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo
3

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió
4

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población
5

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González
6

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Más Noticias
Prevención de derrumbes: el mapa de inmuebles peligrosos en San Miguel de Tucumán se actualiza

Prevención de derrumbes: el mapa de inmuebles peligrosos en San Miguel de Tucumán se actualiza

Juegos de rol, escape y mails programados: qué pasó con Maitena, la adolescente encontrada muerta en Merlo

Juegos de rol, escape y mails programados: qué pasó con Maitena, la adolescente encontrada muerta en Merlo

El tiempo en Tucumán: las lluvias darán una tregua pero el cielo seguirá cubierto

El tiempo en Tucumán: las lluvias darán una tregua pero el cielo seguirá cubierto

Propofol y fentanilo: profesionales tucumanos advierten sobre el uso indebido de anestésicos

Propofol y fentanilo: profesionales tucumanos advierten sobre el uso indebido de anestésicos

Artemis II regresa a la Tierra: cuándo, cómo y dónde amerizarán los astronautas

Artemis II regresa a la Tierra: cuándo, cómo y dónde amerizarán los astronautas

Hay alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

Hay alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200

La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Comentarios