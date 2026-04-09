Artemis II: quiénes son los astronautas que regresan de la Luna y cómo será su rescate en el Pacífico

El regreso de la misión Artemis II marca un momento histórico para la exploración espacial y pone en primer plano a los cuatro astronautas que completaron el viaje alrededor de la Luna. Tras varios días en el espacio y una de las misiones más desafiantes de los últimos años, la tripulación vuelve a la Tierra con la mirada del mundo puesta en su desempeño y en lo que viene después.