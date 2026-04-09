Artemis II: quiénes son los astronautas que regresan de la Luna y cómo será su rescate en el Pacífico

Resumen para apurados
- La NASA rescatará el 10 de abril a los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el Océano Pacífico, tras completar su histórico viaje tripulado alrededor de la Luna.
- La cápsula Orión amerizará cerca de California asistida por el buque John P. Murtha. El equipo incluye hitos como el primer canadiense y el primer afroamericano en el espacio profundo.
- Este regreso marca un hito en la exploración espacial moderna y consolida las bases para la presencia humana permanente en la Luna, impulsando una nueva etapa en la carrera espacial.
El regreso de la misión Artemis II marca un momento histórico para la exploración espacial y pone en primer plano a los cuatro astronautas que completaron el viaje alrededor de la Luna. Tras varios días en el espacio y una de las misiones más desafiantes de los últimos años, la tripulación vuelve a la Tierra con la mirada del mundo puesta en su desempeño y en lo que viene después.
Más allá del impacto científico y tecnológico, el foco ahora también está en el futuro de estos protagonistas. Desde su reintegración a la vida cotidiana hasta los próximos pasos dentro del programa espacial de la NASA, sus carreras podrían entrar en una nueva etapa tras haber sido parte de un hito clave en el regreso de los vuelos tripulados a la órbita lunar.
Artemis II: quiénes son los astronautas que regresan de la Luna
La misión Artemis II representa un nuevo paso en la exploración espacial tripulada y tiene como protagonistas a cuatro astronautas con trayectorias destacadas dentro de la industria aeroespacial. El equipo está liderado por el estadounidense Reid Wiseman y se completa con Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quienes asumirán distintos roles en una misión clave para el regreso humano a la órbita lunar.
Cada uno de ellos aporta experiencia en vuelos espaciales, operaciones militares, investigación científica y misiones análogas, lo que convierte a esta tripulación en una de las más completas de los últimos años dentro de la NASA y sus socios internacionales.
- Reid Wiseman: comandante de la misión. Con una extensa carrera como aviador naval y piloto de pruebas, ya cuenta con experiencia en el espacio tras su paso por la Estación Espacial Internacional en 2014, donde participó en caminatas espaciales y experimentos científicos. Su formación en ingeniería y su recorrido dentro de la NASA lo posicionan como una figura clave para liderar la misión.
- Victor Glover: es el copiloto quien también proviene de la aviación naval y acumula miles de horas de vuelo, incluidas misiones de combate. Su experiencia en la misión Crew-1, donde permaneció más de cinco meses en órbita, lo convierte en uno de los perfiles más sólidos del equipo. Además, su participación en Artemis II marcará un hecho histórico al convertirse en la primera persona negra en viajar al espacio profundo.
- Christina Koch: especialista de misión, es una de las astronautas más experimentadas en cuanto a permanencia en el espacio. Su paso por la Estación Espacial Internacional en 2019 estableció un récord de duración para una mujer, con casi un año en órbita. Durante ese tiempo, participó en múltiples caminatas espaciales y en una amplia variedad de investigaciones científicas.
- Jeremy Hansen: especialista de misión y representante de la Agencia Espacial Canadiense. Con formación militar como piloto de combate y experiencia en simulaciones extremas, será el primer canadiense en viajar hacia la Luna. Su trayectoria incluye roles clave en el control de misiones y en el entrenamiento de astronautas.
¿Cómo será el rescate de los los tripulantes de la misión Artemis II?
Según informó la NASA, la cápsula Orión realizará un regreso controlado a la Tierra y aprovechará la fuerza gravitatoria terrestre para minimizar el consumo de combustible. Una vez en la órbita terrestre, la nave completará varias vueltas para apuntar su caída hacia el océano Pacífico. En ese momento, la cápsula de servicio se separará de la cápsula con la tripulación, que descenderá directamente al agua.
El buque John P. Murtha será el encargado de localizar a los astronautas y conducir la operación de rescate. “Garantizar la seguridad de la tripulación de Artemis II, no solo alrededor de la Luna, sino una vez que regresen a la Tierra, es nuestro enfoque principal”, explicó la directora de Aterrizaje y Recuperación del programa, Liliana Villareal.
El plan de evacuación establece que los astronautas serán retirados en el siguiente orden: Christina, Victor, Jeremy y Reid. Sin embargo, Villarreal añadió que, en caso de presentarse alguna situación médica de urgencia, “el médico oficial tiene el derecho de evacuar primero a la persona que esté afectada, si es necesario”.