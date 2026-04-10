Artemis II regresa a la Tierra: cuándo, cómo y dónde amerizarán los astronautas

Resumen para apurados
- La cápsula Orion de la misión Artemis II regresará este viernes a las 21:07 (Arg) al océano Pacífico, tras completar un histórico vuelo tripulado alrededor de la Luna para la NASA.
- La nave reingresará a 40.000 km/h, atravesando una fase crítica de calor y silencio radial antes de desplegar paracaídas. Un buque militar rescatará luego a los cuatro tripulantes.
- Este hito valida tecnologías clave para futuras misiones espaciales ambiciosas. El éxito del operativo consolida el liderazgo de la NASA en la nueva era de exploración lunar.
El regreso de la misión Artemis II marca un nuevo capítulo en la exploración espacial y mantiene en vilo a la comunidad científica y al público en general. Tras completar su recorrido alrededor de la Luna, la nave tripulada emprende su vuelta a la Tierra con un operativo de amerizaje cuidadosamente planificado.
La NASA ya definió las coordenadas y el procedimiento para el descenso, que incluirá una reentrada a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora en la atmósfera y un posterior amerizaje en aguas del océano. El operativo, que será seguido en tiempo real a nivel global, busca garantizar la seguridad de los astronautas y poner a prueba tecnologías clave para futuras misiones más ambiciosas.
Artemis II regresa a la Tierra: cuándo y dónde amerizarán los astronautas
Según informó la NASA, la cápsula Orion tiene previsto amerizar este viernes en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. El descenso está programado para las 20:07 (hora del este de Estados Unidos), lo que equivale a las 21:07 en Argentina.
Tras el impacto controlado en el agua, las fuerzas armadas estadounidenses desplegarán un operativo de rescate para recuperar a la tripulación. Una vez a salvo, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen serán sometidos a controles médicos para evaluar su estado de salud luego de la misión, en un procedimiento habitual tras este tipo de vuelos espaciales.
Artemis II: cómo será el reingreso de la cápsula Orion antes del amerizaje en la Tierra
El regreso de la misión Artemis II incluye una compleja secuencia técnica que permitirá a la cápsula Orion volver de forma segura a la Tierra. Se trata de una de las etapas más críticas del viaje, donde cada maniobra está cuidadosamente calculada para proteger a la tripulación.
Durante el reingreso, la nave alcanzará velocidades extremas y atravesará condiciones de alta fricción con la atmósfera, en un proceso que combina tecnología avanzada y precisión operativa.
Aproximadamente 20 minutos antes de ingresar a la atmósfera superior, a la altura del sureste de Hawái, la cápsula se desprenderá de su módulo de servicio, conocido como European Service Module. Este componente, desarrollado por la Agencia Espacial Europea, cuenta con 33 motores encargados de guiar e impulsar la nave durante el trayecto de ida y vuelta a la Luna.
En caso de ser necesario, se podrá realizar un ajuste de trayectoria a último momento. Luego, la cápsula ejecutará maniobras de rotación para alejarse de los elementos ya desprendidos y garantizar un descenso seguro.
Antes de entrar en contacto pleno con la atmósfera terrestre —fase conocida como “interfaz de entrada”—, Orion alcanzará su velocidad máxima, cercana a los 38.405 kilómetros por hora. Durante el descenso, a unos 121.900 metros de altura, se producirá un corte de comunicaciones de aproximadamente seis minutos debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula, mientras la tripulación experimenta fuerzas de hasta 3,9 G.
Superado ese tramo, la nave retomará la comunicación y desplegará su sistema de paracaídas: primero los de frenado, a unos 6.700 metros, y luego los tres principales, a aproximadamente 1.800 metros de altura, lo que permitirá reducir la velocidad antes del amerizaje frente a la costa de San Diego.
Tras el descenso en el océano, los astronautas serán rescatados en un operativo que se extenderá durante unas dos horas. Serán trasladados en helicóptero hasta el buque USS John P. Murtha, donde comenzarán las primeras evaluaciones tras completar esta histórica misión espacial.