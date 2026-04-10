Artemis II regresa a la Tierra: cuándo, cómo y dónde amerizarán los astronautas

La NASA ya definió las coordenadas y el procedimiento para el descenso, que incluirá una reentrada a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora en la atmósfera y un posterior amerizaje en aguas del océano. El operativo, que será seguido en tiempo real a nivel global, busca garantizar la seguridad de los astronautas y poner a prueba tecnologías clave para futuras misiones más ambiciosas.