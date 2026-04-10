Artemis II logró grandes éxitos científicos pero tiene problemas de baño

La situación persistió cuando trataron de evacuar las aguas residuales -que habitualmente son liberadas al espacio- y el sistema no funcionó correctamente. La NASA pensó inicialmente que se podría tratar de algún tipo de congelamiento en los filtros. Koch describió el aroma que despedía el Sistema Universal de Gestión de Residuos como “un olor a quemado de calefacción”. Entonces se activó el plan B y los astronautas fueron instruidos para usar dispositivos plegables de contingencia para la eliminación de orina, unos recipientes personales y reutilizables. El dilema es para los orines. El sistema para las heces, en otro conducto, funciona sin problemas. “El inodoro sigue funcionando. El problema que estamos resolviendo es la evacuación del tanque de aguas residuales”, dijo el director de vuelo, Rick Henfling. “Así que tenemos que recurrir a otros medios alternativos, además del inodoro”, agregó.