Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población

La última encuesta nacional elaborada por Zuban Córdoba y Asociados evidencia que el 70% de los temas que le preocupan a los argentinos están directamente relacionados con la economía. La encuesta realizada esta semana refleja el estado de endeudamiento de las familias argentinas y la preocupación por la falta de ingresos para llegar a fines de mes cubriendo todas sus necesidades. Esa ha sido una constante en otros relevamientos privados. “Después de una sobregeneración de expectativas tras las elecciones legislativas del año pasado, llevamos siete meses en el que se evidenció un notorio cambio de tendencia, en el que la mejora de la economía que esperaba la sociedad ha quedado en el olvido”, dijo a LA GACETA Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba y Asociados.