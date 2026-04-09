Kicillof dio un discurso en la UBA con tono de campaña: "A Milei le quedan menos de dos años"

La actividad, en la que se presentó MDF Universidad y Ciencia, se desarrolló en el Aula Magna con un marcado clima de campaña anticipada. Allí, Kicillof insistió en la necesidad de construir una propuesta amplia. “Se aceleran los tiempos. No nos puede pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar. Hay que tratar de perder el menor tiempo posible en internas y discusiones que no nos llevan a ningún lado. Hay que hablarle a todo el mundo y escuchar mucho. Se trata de sumar. Se trata de militar”, sostuvo.