“La motosierra sigue encendida”, advirtió Milei

No obstante, el jefe de Estado admitió que la mejora no alcanza a todos por igual. “Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”, señaló, aunque insistió en que el rumbo es el correcto. “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, sostuvo.