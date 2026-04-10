“La motosierra sigue encendida”, advirtió Milei

El presidente Javier Milei volvió a ratificar el rumbo económico de su gestión y defendió con firmeza el ajuste fiscal. “La motosierra sigue encendida, no voy a resignar el equilibrio fiscal”, sostuvo el mandatario en diálogo con la Televisión Pública.
En otro tramo de la entrevista, emitida el miércoles a la noche mientras se debatía la Ley de Glaciares en Diputados, el Presidente aseguró que “la economía creció un 11%” desde su llegada a la Casa Rosada y rechazó los diagnósticos críticos sobre la actividad: “Los que hablan de recesión son los mismos payasos que hablan de estanflación. El consumo está en máximos históricos”, afirmó.
Además, volvió a blindar el rumbo oficial y advirtió sobre supuestos intentos de desestabilización: “No vamos a ceder a los delincuentes ni a fuerzas extranjeras tratándose de meter en un país para voltear al Gobierno”.
En ese marco, el jefe de Estado también salió al cruce de las denuncias que afectan a integrantes del Gobierno, entre ellos su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Es el maravilloso jefe de Gabinete que tengo”, expresó, al tiempo que defendió el acceso a créditos hipotecarios como una herramienta que “promueve la movilidad social” y cuestionó a quienes lo objetan al señalar que “tienen mugre debajo de la alfombra”.
Según planteó, los préstamos no son “contrarios a sus valores morales”, ya que “no se violentó el derecho a la vida” de nadie, “no se afectó la libertad” de otros individuos y fueron otorgados “a la tasa de mercados”.
Por otro lado, Milei lanzó duras críticas contra el periodismo y los medios de comunicación. “El 95% de los periodistas argentinos son delincuentes. Escriben por mandato de otros países, o financiados por otros países, o para medios que tienen conflicto con el Gobierno porque quieren prebendas, o son bancados por empresaurios”, afirmó.
En la misma línea, insistió en que existe una intencionalidad detrás de las críticas mediáticas hacia su gestión. “La gente es manipulada y engañada por las mentiras que construye la prensa. Estamos sufriendo un embate mediático, en parte porque cortamos la pauta oficial”, señaló.
“Pedimos paciencia”
Ayer, en su cuenta de X (antes llamada Twitter), el presidente Milei afirmó: “Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma”.
No obstante, el jefe de Estado admitió que la mejora no alcanza a todos por igual. “Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”, señaló, aunque insistió en que el rumbo es el correcto. “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, sostuvo.