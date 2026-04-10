Secciones
Política

“La motosierra sigue encendida”, advirtió Milei

Ratificó que no cederá con el equilibrio fiscal, defendió el ajuste como eje de su gestión y lanzó duras críticas contra el periodismo.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei volvió a ratificar el rumbo económico de su gestión y defendió con firmeza el ajuste fiscal. “La motosierra sigue encendida, no voy a resignar el equilibrio fiscal”, sostuvo el mandatario en diálogo con la Televisión Pública.

En otro tramo de la entrevista, emitida el miércoles a la noche mientras se debatía la Ley de Glaciares en Diputados, el Presidente aseguró que “la economía creció un 11%” desde su llegada a la Casa Rosada y rechazó los diagnósticos críticos sobre la actividad: “Los que hablan de recesión son los mismos payasos que hablan de estanflación. El consumo está en máximos históricos”, afirmó.

Además, volvió a blindar el rumbo oficial y advirtió sobre supuestos intentos de desestabilización: “No vamos a ceder a los delincuentes ni a fuerzas extranjeras tratándose de meter en un país para voltear al Gobierno”.

En ese marco, el jefe de Estado también salió al cruce de las denuncias que afectan a integrantes del Gobierno, entre ellos su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Es el maravilloso jefe de Gabinete que tengo”, expresó, al tiempo que defendió el acceso a créditos hipotecarios como una herramienta que “promueve la movilidad social” y cuestionó a quienes lo objetan al señalar que “tienen mugre debajo de la alfombra”.

Según planteó, los préstamos no son “contrarios a sus valores morales”, ya que “no se violentó el derecho a la vida” de nadie, “no se afectó la libertad” de otros individuos y fueron otorgados “a la tasa de mercados”.

Milei pidió paciencia y afirmó que la economía argentina “está empezando a levantar vuelo”

Milei pidió paciencia y afirmó que la economía argentina “está empezando a levantar vuelo”

Por otro lado, Milei lanzó duras críticas contra el periodismo y los medios de comunicación. “El 95% de los periodistas argentinos son delincuentes. Escriben por mandato de otros países, o financiados por otros países, o para medios que tienen conflicto con el Gobierno porque quieren prebendas, o son bancados por empresaurios”, afirmó.

En la misma línea, insistió en que existe una intencionalidad detrás de las críticas mediáticas hacia su gestión. “La gente es manipulada y engañada por las mentiras que construye la prensa. Estamos sufriendo un embate mediático, en parte porque cortamos la pauta oficial”, señaló.

“Pedimos paciencia”

Ayer, en su cuenta de X (antes llamada Twitter), el presidente Milei afirmó: “Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma”.

Kicillof dio un discurso en la UBA con tono de campaña: "A Milei le quedan menos de dos años"

Kicillof dio un discurso en la UBA con tono de campaña: A Milei le quedan menos de dos años

No obstante, el jefe de Estado admitió que la mejora no alcanza a todos por igual. “Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”, señaló, aunque insistió en que el rumbo es el correcto. “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, sostuvo.

Temas Javier MileiManuel AdorniLey de Glaciares
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La embajada rusa negó una campaña de desinformación y habló de un intento de “enturbiar” la relación con Argentina

La embajada rusa negó una campaña de desinformación y habló de un intento de “enturbiar” la relación con Argentina

Milei habilitó un adelanto de hasta $400.000 millones a las provincias y busca avanzar con reformas

Milei habilitó un adelanto de hasta $400.000 millones a las provincias y busca avanzar con reformas

Kicillof dio un discurso en la UBA con tono de campaña: A Milei le quedan menos de dos años

Kicillof dio un discurso en la UBA con tono de campaña: "A Milei le quedan menos de dos años"

El Gobierno sostendrá la alerta de seguridad en nivel alto hasta que haya un acuerdo estable en Medio Oriente

El Gobierno sostendrá la alerta de seguridad en nivel alto hasta que haya un acuerdo estable en Medio Oriente

Lo más popular
Buscan jóvenes para formarlos gratis en periodismo: cómo sumarse a la convocatoria
1

Buscan jóvenes para formarlos gratis en periodismo: cómo sumarse a la convocatoria

Lanzan una carrera virtual en comercio exterior: requisitos, modalidad y cómo anotarse
2

Lanzan una carrera virtual en comercio exterior: requisitos, modalidad y cómo anotarse

Viajar por Italia, España y Reino Unido: abren voluntariados con trabajo y alojamiento
3

Viajar por Italia, España y Reino Unido: abren voluntariados con trabajo y alojamiento

Finanzas personales en el celular: apps para ahorrar, controlar y dividir gastos del mes
4

Finanzas personales en el celular: apps para ahorrar, controlar y dividir gastos del mes

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo
5

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

6

Desafíos del Parkinson en la sociedad

Más Noticias
Finanzas personales en el celular: apps para ahorrar, controlar y dividir gastos del mes

Finanzas personales en el celular: apps para ahorrar, controlar y dividir gastos del mes

Tres muertes, un temporal y la hora de los caranchos en Tucumán

Tres muertes, un temporal y la hora de los caranchos en Tucumán

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

Piden en la Legislatura un máster plan hídrico integral para Tucumán

Piden en la Legislatura un máster plan hídrico integral para Tucumán

Jaldo: “no tengo créditos en el Banco Nación”

Jaldo: “no tengo créditos en el Banco Nación”

Comentarios