Milei pidió paciencia y afirmó que la economía argentina “está empezando a levantar vuelo”
El Presidente ratificó su plan, reconoció que “estos últimos meses fueron duros”, y lo atribuyó a “el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.
Resumen para apurados
- Javier Milei defendió este jueves su plan económico en Argentina, afirmando que la actividad levanta vuelo y pidió paciencia para consolidar la recuperación frente a la crisis.
- El mandatario atribuyó la dureza de los últimos meses a la herencia del gobierno anterior y cuestionó a los medios, destacando que la pobreza bajó a niveles de hace siete años.
- El Presidente advierte que cambiar el rumbo actual dinamitaría los logros alcanzados y apuesta por mantener su estrategia para lograr la normalización económica del país.
El presidente de la Nación, Javier Milei, defendió este jueves el rumbo de su administración y sostuvo que, pese a un período “duro”, la economía “está empezando a levantar vuelo”.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el mandatario afirmó: “Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”.
En esa línea, cuestionó la cobertura mediática: “Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’ cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato”.
No obstante, el jefe de Estado admitió que la mejora no alcanza a todos por igual. “Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”, señaló, aunque insistió en que el rumbo es el correcto. “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, sostuvo.
Sobre el final de su mensaje, Milei reconoció que “estos últimos meses fueron duros”, y lo atribuyó a “el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.
PRIMERO LOS DATOS— Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026
El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada dÃa queda mÃ¡s expuesto que no son mÃ¡s que la voz de sus amigosâ¦ o directamente de sus jefes.
Podemos discutir la metodologÃa todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina estÃ¡â¦
“Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”, completó.