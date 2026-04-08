Ley de Glaciares: cómo votarán los diputados tucumanos en una sesión clave
Resumen para apurados
- Diputados debate hoy en el Congreso la reforma de la Ley de Glaciares para convertirla en ley, con una mayoría de representantes tucumanos inclinada a favor del proyecto oficialista.
- La reforma busca fomentar inversiones mineras redefiniendo criterios de protección y otorgando autonomía a las provincias. El proyecto llega tras obtener un dictamen exprés el martes.
- Con 122 cuerpos de hielo en su territorio, Tucumán enfrenta un debate clave sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental, marcando el futuro de la minería.
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles, a las 15, en la que el oficialismo intentará convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares. El proyecto obtuvo dictamen exprés este martes en un plenario de comisiones y cuenta con media sanción desde febrero.
La iniciativa apunta a fomentar inversiones mineras y para ello propone redefinir los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, otorgando mayor poder a las provincias para determinar qué áreas quedan bajo resguardo.
Cómo votarán los tucumanos
En el Senado, los representantes tucumanos ya mostraron posiciones divididas: Beatriz Ávila y Sandra Mendoza votaron a favor, mientras que Juan Manzur se pronunció en contra.
En Diputados, el panorama muestra una mayoría inclinada a respaldar el proyecto. A favor se ubicarán Soledad Molinuevo, Federico Pelli, Gerardo Huesen y Mariano Campero, de La Libertad Avanza. También votarían a favor los integrantes del bloque Independencia, aliado a la Rosada: Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera.
En contra, en tanto, lo harán los justicialistas Pablo Yedlin y Carlos Cisneros.
En una nota de la periodista Florencia Bringas en nuestro diario, se da cuenta de datos del registro del Inventario Nacional de Glaciares sobre Tucumán. La provincia cuenta con 122 cuerpos de hielo que cubren aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. Están ubicados en zonas de alta montaña.
En ese contexto, el debate no solo tiene impacto nacional, sino también implicancias directas para el territorio provincial, donde la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental vuelve a ponerse en primer plano.