Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con el apoyo de los bloques aliados

Aunque se estimaba que la definición se produciría más avanzada la madrugada, el desarrollo de la sesión resultó más ágil de lo anticipado para el oficialismo. En ese contexto, varios legisladores de La Libertad Avanza que estaban anotados para exponer desistieron de hacer uso de la palabra. "Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario, reflejando la confianza del bloque en el resultado.