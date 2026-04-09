Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con el apoyo de los bloques aliados

Resumen para apurados
- La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos, tras una sesión impulsada por el oficialismo y bloques aliados en el Congreso Nacional.
- Con quórum de 129 bancas y apoyo del PRO y la UCR, el Gobierno superó los intentos de la oposición por frenar el debate, logrando una votación más ágil y amplia de lo que se preveía.
- Esta sanción consolida la capacidad de negociación del oficialismo en el Congreso y marca un hito en su agenda regulatoria, con un impacto directo en el marco de protección ambiental.
En una jornada extensa que se prolongó hasta la madrugada, la Cámara de Cámara de Diputados aprobó la Ley de Glaciares, tras una sesión en la que el oficialismo logró imponerse con respaldo de distintos bloques aliados. Con 129 legisladores presentes, el oficialismo alcanzó el quórum necesario para habilitar el debate en Diputados y avanzar con el tratamiento de la norma.
Acompañaron no solo los representantes libertarios, sino también sectores del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. Dentro del bloque Unidos, dieron quórum Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y su presidenta, Gisella Scaglia.
La votación final, que se concretó pasada la una de la mañana, arrojó un resultado más amplio de lo previsto inicialmente. La Ley de Glaciares obtuvo 137 votos afirmativos frente a 111 negativos, consolidando así su sanción definitiva en Diputados luego de varias horas de debate.
Aunque se estimaba que la definición se produciría más avanzada la madrugada, el desarrollo de la sesión resultó más ágil de lo anticipado para el oficialismo. En ese contexto, varios legisladores de La Libertad Avanza que estaban anotados para exponer desistieron de hacer uso de la palabra. "Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario, reflejando la confianza del bloque en el resultado.
La expectativa de una aprobación favorable comenzó a consolidarse cerca de las 22, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ingresó al recinto y se ubicó en el palco principal para seguir el tramo final del debate.
La sesión también estuvo atravesada por una serie de planteos reglamentarios impulsados por la oposición. Se presentaron nueve pedidos de apartamiento del reglamento, promovidos principalmente por legisladores de la izquierda y de Unión por la Patria. Sin embargo, en todos los casos el oficialismo logró imponer su mayoría y rechazar las iniciativas.
Entre los planteos más destacados, la diputada Paula Penacca solicitó la interpelación al vocero presidencial, mientras que el legislador Maximiliano Ferraro propuso incorporar el tratamiento de proyectos vinculados al caso $Libra. Ninguna de estas iniciativas prosperó.
A lo largo del debate, el oficialismo mantuvo el control de la sesión, atento a la cantidad de bancas ocupadas por la oposición y a la posibilidad de alcanzar el número necesario para abrir el recinto. Finalmente, con el quórum asegurado y los votos garantizados, la Ley de Glaciares fue aprobada en Diputados, marcando un nuevo avance legislativo para el Gobierno.