Juan Grabois cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares: “Ustedes hipotecan el futuro de la patria”

Durante su intervención en la Cámara baja, el parlamentario advirtió sobre los efectos de la actividad minera en estas áreas. “La minería en glaciares envenena el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas”, afirmó. Y agregó: “Ustedes hipotecan el futuro de la patria”.