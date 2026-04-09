Dan luz verde a los pliegos para cubrir 10 vacantes en defensorías

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán dio dictamen favorable a 10 pliegos para cubrir defensorías judiciales en Capital, Monteros y el Este, tras evaluar los antecedentes de los postulantes.
- La comisión presidida por Carolina Vargas Aignasse realizó las entrevistas reglamentarias este jueves para analizar el perfil profesional de los candidatos enviados por el Ejecutivo.
- Los pliegos se tratarán el 16 de mayo en el recinto. Se espera que estas designaciones optimicen la atención en áreas críticas como niñez, derecho civil y laboral en toda la provincia.
La Comisión de Peticiones y Acuerdos dio dictamen favorable a los 10 pliegos que envió Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en Defensorías Oficiales del Poder Judicial. El comité que preside la legisladora Carolina Vargas Aignasse se reunió este jueves para evaluar los antecedentes personales y profesionales de los postulantes, y llevó adelante las entrevistas correspondientes, conforme a lo establecido en el reglamento interno.
En la próxima sesión legislativa, que sería el jueves 16, serán tratados los pliegos de: Juan Facundo Masaguer, para cubrir el cargo de Defensor Oficial Civil y del Trabajo con Carácter Itinerante del centro Judicial Este; María Alejandra Rivas, para Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida del Centro Judicial Monteros; Ana Ricco Falú, Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IV Nominación del Centro Judicial Capital; Fernando Antonio Vera, para Defensor Oficial Civil y del Trabajo del Centro Judicial Monteros; y Marcela Alejandra Cardozo Sánchez, para Defensor Oficial Civil y del Trabajo del Centro Judicial Este.
También obtuvieron luz verde los pliegos de estos postulantes para que sean puestos en consideración: Gabriela Sami, para Defensor Oficial en lo Civil del Centro Judicial Este; Diego Trabadelo, para Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida del Centro Judicial Capital; Graciela Georgina Graciela Medina, para Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida del Centro Judicial Capital; Marcela Eugenia De Mari, para Defensor de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la II Nominación del Centro Judicial Capital; y María Alejandra Rodríguez, para Defensor Oficial Civil del Trabajo de la III Nominación del Centro Judicial Capital.
Al término del encuentro, la legisladora Vargas Aignasse destacó que se cumplió con el debido proceso. “Hemos escuchado las entrevistas de 10 postulantes para distintas defensorías en los centros judiciales de Capital, Este y Monteros; fueron exposiciones muy interesantes. Nos vamos satisfechos y hemos firmado los dictámenes para su tratamiento en la próxima sesión”, declaró.
Los dictámenes favorables también fueron firmados por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, junto a los legisladores Carlos Najar, Rodolfo Ocaranza, Adriana Najar, Edith Comolli, Marcelo Herrera y Patricia Lizárraga.