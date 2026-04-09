Piden explicaciones a Abad por la disminución de la coparticipación

En el escrito Viña plasmó declaraciones realizadas recientemente por Jaldo. “En los últimos dos años hemos perdido casi el equivalente a una planilla y media de sueldos”, en referencia al impacto de la baja en impuestos como el IVA. Además, remarcó que el mandatario valoró la decisión nacional, aunque aclaró que no es una ayuda. “Hay que poner las cosas blanco sobre negro. Bajo ningún punto de vista es un regalo ni una dádiva. Nos asisten con un anticipo de coparticipación, es decir, con plata que es nuestra y que debemos devolver dentro del mismo año”, subrayó.