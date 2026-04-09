Piden explicaciones a Abad por la disminución de la coparticipación

Resumen para apurados
- El legislador Claudio Viña citó al ministro Daniel Abad a la Legislatura de Tucumán para explicar la merma en la coparticipación y la situación financiera de la provincia.
- La solicitud ocurre tras una caída real del 7,4% en envíos federales por el desplome del IVA y Ganancias, sumado a un pedido de adelanto financiero al Gobierno nacional.
- El encuentro busca transparentar el uso de fondos y definir estrategias ante el ajuste fiscal, asegurando el equilibrio de las cuentas públicas en un contexto de recesión.
La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura busca que el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, asista a brindar explicaciones sobre la situación financiera de la provincia. La invitación fue presentada por el legislador Claudio Viña, luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo mencionara que Tucumán pierde entre $10.000 y $15.000 en concepto de coparticipación por el desplome del consumo y la caída del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que la provincia transita por un "equilibrio muy finito".
El parlamentario presentó al presidente del comité, Carlos Gallia, una nota para que se invite al funcionario del Poder Ejecutivo a asistir a la próxima reunión de comisión. Plasmó en el texto que los envíos por coparticipación federal de impuestos alcanzaron los $4.500 millones y exhibieron una caída real del 7,4% interanual, principalmente por la baja del IVA (-3,9%), Ganancias (-12,7%), impuestos Internos (-14,3%) y los otros coparticipados (-10,3%).
En ese contexto solicitó que Abad participe de una reunión de comisión para que informe sobre: la situación financiera de la provincia, las particularidades del préstamo que habría recibido o solicitado ante la Nación para afrontar la caída de la coparticipación nacional, y las medidas que se implementarán para atenuar la merma.
“Como responsables de dictaminar sobre temas presupuestarios y tributarios que luego deben ir al recinto de sesiones para ser tratados, es imprescindible que estemos al tanto de los conceptos que pudiera informarnos el ministro”, indicó el presidente del bloque Compromiso Tucumán.
En medio de una situación económica que inquieta a los gobernadores, el presidente Javier Milei decidió habilitar un esquema de adelanto de coparticipación que beneficia a 12 provincias, entre ellas Tucumán. Dispuso de un desembolso de hasta $400.000 millones para que las administraciones locales eviten acudir al endeudamiento externo para hacer frente a sus necesidades urgentes
En el escrito Viña plasmó declaraciones realizadas recientemente por Jaldo. “En los últimos dos años hemos perdido casi el equivalente a una planilla y media de sueldos”, en referencia al impacto de la baja en impuestos como el IVA. Además, remarcó que el mandatario valoró la decisión nacional, aunque aclaró que no es una ayuda. “Hay que poner las cosas blanco sobre negro. Bajo ningún punto de vista es un regalo ni una dádiva. Nos asisten con un anticipo de coparticipación, es decir, con plata que es nuestra y que debemos devolver dentro del mismo año”, subrayó.