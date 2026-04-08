Acevedo frena la restauración de la ex Legislatura

Revalorizar el viejo edificio

La idea de revalorizar el viejo edificio comenzó a germinar en el otoño de 2024, con un encuentro de las comisiones de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Legislatura con el vicegobernador. Allí se debatió el estado del patrimonio provincial, se barajaron propuestas para su mejora y se mencionó la posibilidad de crear un museo. “Tengo la idea y la ilusión de restaurar el edificio antiguo de la Legislatura y convertirlo en un museo, para que pueda ser visitado por todos los tucumanos. Hay muchos lugares históricos que debemos revalorizar y promocionar”, mencionó Acevedo por entonces.