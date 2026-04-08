Acevedo frena la restauración de la ex Legislatura

Había una decisión tomada de restaurar el viejo edificio de la Legislatura, los instrumentos legales redactados y una licitación en marcha con publicaciones en el Boletín Oficial (BO). No obstante, el presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, tomó la decisión de pisar el freno y dar marcha atrás con todo el proceso. El principal motivo son los elevados costos -mucho más de lo previsto- para la puesta en valor del inmueble de avenida Sarmiento 655, que forma parte del Registro del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural Provincial (Ley N°8.645).
En el BO se publicó durante tres días el llamado por la licitación pública Nº 02/2026, Expediente Nº 207-H-26, para la “puesta en valor de la envolvente y adecuación de la instalación sanitaria del edificio” de avenida Sarmiento. Se agregó que el valor del pliego era gratuito y que la apertura de los sobres sería en la Subdirección de Compras y Economato, Muñecas 951 (inmueble actual de la Legislatura), el 5 de mayo, a horas 10.
El vicegobernador, sin embargo, informó a LA GACETA que resolvió frenar el proceso por los trabajos proyectados porque resultarían más onerosos de lo previsto, aunque no precisó cifras. “No me parece que sea el momento oportuno para hacer estas refacciones. Hay otras cosas que tienen más prioridad”, mencionó.
Fuentes parlamentarias indicaron que en el viejo edificio de la Cámara hay personal y oficinas administrativas que funcionan de manera complementaria por falta de espacio en el palacio espejado de Muñecas 951. Se mencionó que entre los arreglos previstos se encontraban contempladas las reparaciones de los techos, el piso y los baños. Que es necesario mejorar todo lo vinculado con las redes de electricidad y de cañerías, además de otros arreglos internos y externos, como trabajos generales de pintura. El proyecto también contempla la creación de un museo del Poder Legislativo.
Revalorizar el viejo edificio
La idea de revalorizar el viejo edificio comenzó a germinar en el otoño de 2024, con un encuentro de las comisiones de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Legislatura con el vicegobernador. Allí se debatió el estado del patrimonio provincial, se barajaron propuestas para su mejora y se mencionó la posibilidad de crear un museo. “Tengo la idea y la ilusión de restaurar el edificio antiguo de la Legislatura y convertirlo en un museo, para que pueda ser visitado por todos los tucumanos. Hay muchos lugares históricos que debemos revalorizar y promocionar”, mencionó Acevedo por entonces.
El director de Patrimonio Cultural de Tucumán, Osvaldo Díaz, expresó su satisfacción por la cooperación entre las diferentes entidades para preservar un inmueble histórico. “Nos sentimos muy contentos de que la Legislatura nos invite a participar. Son proyectos que proponen la conservación del patrimonio. Queremos integrarlos en el proyecto y volver a darle el valor que tenía el edificio previo a las remodelaciones, teniendo en cuenta el paso del tiempo que ha dejado su marca”, mencionó.