Tres muertes, un temporal y la hora de los caranchos en Tucumán

Lo fácil, claro, es echarle la culpa a los elementos. De hecho, es lo que vienen haciendo algunos políticos tucumanos desde hace décadas. Parecen cultores del “Todo pasa” que llevaba impreso en un anillo el antiguo mandamás de la AFA, Julio Grondona (cuyas presuntas fechorías lucen infantiles al lado de las que se les imputan a sus sucesores). Es que en estas tierras ocurre siempre lo mismo: luego del impacto que causan las inundaciones, el sol vuelve a aparecer, el agua baja y la abulia se adueña nuevamente de la vida cotidiana. De a poco, otras preocupaciones empiezan a ocupar las mentes de los ciudadanos y los dirigentes que hicieron poco o nada por evitar las catástrofes se terminan levantando indemnes del barro. Aunque hayan repartido cabezazos y otras miserias a metros de quienes lo perdieron todo.