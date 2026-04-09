Lanzan una carrera virtual en comercio exterior: requisitos, modalidad y cómo anotarse
La tecnicatura se podrá cursar de forma online y está dirigida a estudiantes, trabajadores y emprendedores que buscan formarse en comercio internacional, con inscripción a través del sistema oficial del instituto.
Resumen para apurados
- El ISTEEC de Mendoza lanza la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduana, una carrera virtual nacional que abrirá inscripciones pronto para formar expertos en comercio.
- La modalidad es 100% online con aval oficial hasta 2028. Está dirigida a egresados secundarios y trabajadores que busquen certificar conocimientos en logística y normativa aduanera.
- Esta oferta educativa impulsa la competitividad de las economías regionales al capacitar talento especializado en exportación, facilitando la inserción laboral sin necesidad de traslados.
Quienes buscan una formación con salida laboral y sin necesidad de trasladarse ahora tienen una nueva opción: la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduana, una carrera a distancia aprobada en Mendoza que ya se prepara para abrir su inscripción.
La propuesta fue desarrollada por el Instituto de Educación Superior N° 9-013 ISTEEC y cuenta con aval de la Dirección General de Escuelas. El plan de estudios tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.
Cómo es la modalidad y quiénes pueden cursar
La carrera se dicta bajo modalidad a distancia, lo que permite estudiar desde cualquier punto del país sin necesidad de residir en Mendoza.
Esto la convierte en una alternativa accesible para quienes trabajan, viven lejos de centros educativos o necesitan organizar sus tiempos de manera flexible.
Está dirigida a distintos perfiles:
- Egresados del secundario que buscan una carrera corta
- Trabajadores del rubro que necesitan certificación
- Emprendedores interesados en exportar productos o servicios
- Personas que quieren reorientar su perfil laboral
Requisitos e inscripción
Para anotarse, es necesario contar con:
- Título secundario completo o constancia en trámite
La inscripción se realizará de forma online a través del sistema oficial del instituto.
Si bien el cursado es virtual, el ISTEEC mantiene su sede administrativa en Mendoza para gestiones específicas.
Actualmente, la autorización final para iniciar la matriculación está en curso, por lo que se espera que en las próximas semanas se habiliten las inscripciones.
Qué se estudia y por qué es una carrera con salida laboral
La tecnicatura está orientada a formar perfiles en comercio exterior, un área clave para economías regionales con fuerte impronta exportadora. Durante la cursada se abordan contenidos vinculados a normativa aduanera, logística internacional y gestión de operaciones de exportación.
Esto permite que los egresados puedan insertarse en empresas, organismos o proyectos vinculados al comercio internacional, o incluso aplicar los conocimientos en emprendimientos propios.
Para quienes estén interesados, la recomendación es seguir los canales oficiales del instituto para conocer fechas de inscripción y detalles del inicio de cursado. También habilitaron dos direcciones de correo para consultas: contacto@isteec.edu.ar y alumnos@isteec.edu.ar