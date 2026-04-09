Buscan jóvenes para formarlos gratis en periodismo: cómo sumarse a la convocatoria

En el celular, entre videos y noticias que pasan rápido, también aparece una pregunta: ¿quién cuenta lo que les pasa a los jóvenes? Y, más importante todavía, ¿por qué no hacerlo en primera persona? Esa es la puerta que abre una nueva convocatoria que busca sumar corresponsales jóvenes y darles herramientas para escribir, investigar y publicar.