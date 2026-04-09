Buscan jóvenes para formarlos gratis en periodismo: cómo sumarse a la convocatoria

Resumen para apurados
- Buena Data abrió hasta el 12 de abril la convocatoria para formar gratis en periodismo digital a jóvenes de 16 a 21 años de América Latina mediante capacitaciones virtuales.
- El programa de tres meses incluye clases con expertos y producción de contenidos. En tres años, la iniciativa ya capacitó a 180 jóvenes y alcanzó millones de visualizaciones.
- La propuesta busca fortalecer la voz de las nuevas generaciones en el ecosistema digital, promoviendo la participación ciudadana y el análisis crítico de la realidad regional.
En el celular, entre videos y noticias que pasan rápido, también aparece una pregunta: ¿quién cuenta lo que les pasa a los jóvenes? Y, más importante todavía, ¿por qué no hacerlo en primera persona? Esa es la puerta que abre una nueva convocatoria que busca sumar corresponsales jóvenes y darles herramientas para escribir, investigar y publicar.
La agencia Buena Data, impulsada por la organización Chicos.net, lanzó una nueva edición de sus becas para formar a jóvenes en periodismo digital. La propuesta está dirigida a personas de entre 16 y 21 años de toda América Latina y combina capacitación con experiencia real en producción de contenidos.
La convocatoria está abierta hasta el 12 de abril y las clases comienzan en mayo.
Qué incluye el programa
Durante tres meses, quienes queden seleccionados participarán de clases online con especialistas en comunicación y periodismo. Además, trabajarán en la creación de notas e investigaciones sobre temas que atraviesan a su generación: desde redes sociales y salud mental hasta debates políticos o tendencias culturales.
El programa incluye un encuentro presencial en julio, en la Ciudad de Buenos Aires, con gastos cubiertos para quienes viven en Argentina. Ese espacio funciona como cierre de la experiencia y como punto de encuentro entre jóvenes de distintos lugares.
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Buena Data funciona como una redacción: recibe ideas, acompaña el proceso de escritura, edita los contenidos y define estrategias de difusión. En sus tres años de funcionamiento ya publicó más de 400 notas, formó a 180 jóvenes y alcanzó millones de visualizaciones.
Para postularse hay que completar un formulario con datos personales y sumar una presentación propia. Puede ser en formato texto o video, y el foco está puesto en la creatividad: qué temas interesan, qué cosas quieren cambiar y por qué quieren contar historias.
En un escenario donde todo se consume rápido, esta propuesta apunta a algo distinto: frenar, mirar lo que pasa alrededor y encontrar una voz propia. Porque contar también es una forma de participar.