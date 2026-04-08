OpiniónColumnas Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos La gestión de Osvaldo Jaldo se encuentra en un momento bisagra, en el que puede adoptar medidas que cambie el rumbo político, financiero y electoral de la provincia. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio” Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas Cartas de lectores: semana santa de 1987 Cartas de lectores: oportunidad