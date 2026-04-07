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Detienen a un alumno de 17 años con un arma de fuego en una escuela de San Miguel de Tucumán

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Una despedida atravesada por los sollozos, las anécdotas y el dolor: así fue el velorio de la pareja fallecida durante el temporal

El velorio sucedió esta mañana en el microcentro tucumano.

FACHADA. La sala velatoria de la empresa Flores en el pasaje Padilla. IMAGEN DE GOOGLE EARTH FACHADA. La sala velatoria de la empresa Flores en el pasaje Padilla. IMAGEN DE GOOGLE EARTH
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Familiares y amigos despidieron esta mañana a la pareja Robles-Albornoz en el microcentro de Tucumán, tras su trágica muerte al ser arrastrados por un canal durante el temporal.
  • El matrimonio falleció luego de asistir a una fiesta cuando su vehículo fue arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió en medio de una ciclogénesis que afectó a toda la provincia.
  • La tragedia impulsó una investigación judicial sobre el recorrido fatal y reavivó el debate sobre la infraestructura hídrica en Tucumán ante fenómenos climáticos de extrema gravedad.
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