Una despedida atravesada por los sollozos, las anécdotas y el dolor: así fue el velorio de la pareja fallecida durante el temporal

FACHADA. La sala velatoria de la empresa Flores en el pasaje Padilla. IMAGEN DE GOOGLE EARTH
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Resumen para apurados
- Familiares y amigos despidieron esta mañana a la pareja Robles-Albornoz en el microcentro de Tucumán, tras su trágica muerte al ser arrastrados por un canal durante el temporal.
- El matrimonio falleció luego de asistir a una fiesta cuando su vehículo fue arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió en medio de una ciclogénesis que afectó a toda la provincia.
- La tragedia impulsó una investigación judicial sobre el recorrido fatal y reavivó el debate sobre la infraestructura hídrica en Tucumán ante fenómenos climáticos de extrema gravedad.
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