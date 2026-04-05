“Vivían para sus hijos”: el dolor de los familiares tras la muerte de la pareja durante el temporal en Tucumán

EL AUTO. Personal de Bomberos y la Policía retiran el auto de la pareja hallada sin vida en Tafí Viejo. LA GACETA / FOTO DE MARÍA DEL CARMEN GARZÓN
Resumen de nota
- Una pareja fue hallada sin vida este lunes en Tafí Viejo, Tucumán, tras quedar atrapada en su vehículo durante un intenso temporal de lluvia que azotó a la región.
- Familiares de Mariano Robles relataron la búsqueda y destacaron que la pareja vivía para sus hijos. El vehículo fue rescatado por bomberos tras el cese de las intensas lluvias.
- Este trágico suceso se suma a otras muertes reportadas por las inundaciones en Tucumán, evidenciando la vulnerabilidad de la zona ante eventos climáticos extremos en el país.
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