Secciones
OpiniónColumnas

Al Cottolengo Don Orione ni siquiera le atienden el teléfono

“¿Qué explicaciones recibimos?” ¡Ni siquiera nos atienden el teléfono!”

Al Cottolengo Don Orione ni siquiera le atienden el teléfono
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti 04 Abril 2026

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
4

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
5

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación
6

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Más Noticias
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

¿Quién rescatará al ave Fénix?

¿Quién rescatará al ave Fénix?

La jubilación no se improvisa: el valor del abogado especialista

La jubilación no se improvisa: el valor del abogado especialista

YPF: sin maquillaje, solo queda el relato

YPF: sin maquillaje, solo queda el relato

Comentarios