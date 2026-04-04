OpiniónColumnas Al Cottolengo Don Orione ni siquiera le atienden el teléfono “¿Qué explicaciones recibimos?” ¡Ni siquiera nos atienden el teléfono!” Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti 04 Abril 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios Lo más popular Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación