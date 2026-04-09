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¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

La circulación del término instaló la idea de un punto de llegada, pero los hechos muestran otra cosa.

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau Hace 5 Hs

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