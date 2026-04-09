OpiniónColumnas ¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo La circulación del término instaló la idea de un punto de llegada, pero los hechos muestran otra cosa. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Ale Casas Cau Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Honorable Cámara de Diputados de la Nación Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Congreso: el oficialismo busca aprobar la Ley de Glaciares esta semana en Diputados Acevedo frena la restauración de la ex Legislatura Lo más popular Pasantías en Filosofía y Letras: cómo anotarte en la base que te conecta con oportunidades Convocatoria abierta: cómo acceder a subsidios para traducir libros argentinos Formación en género: una diplomatura virtual para especializarte en comunicación Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos