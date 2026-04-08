Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Muchas decisiones erróneas al volante están directamente influenciadas por las indicaciones de navegación. En los casos más extremos, esa confianza absoluta puede derivar en situaciones límite, señalaron. El GPS puede sugerir caminos de tierra, zonas rurales o trayectos en mal estado que no son aptos para todos los vehículos. A esto se suma un factor clave que muchas aplicaciones no logran integrar con precisión: el clima. Un camino que en verano es transitable puede convertirse en un riesgo tras una tormenta. El barro, las lluvias o el desborde de un canal o río pueden volver intransitables rutas que el sistema sigue señalando como viables.