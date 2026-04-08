Tras la muerte del chico de 12 años en Tucumán, advierten sobre los riesgos eléctricos: “No son accidentes”

A partir de la tragedia personal que vivió, Mayer impulsó la creación de la fundación Relevando Peligros en 2010, una organización que trabaja en todo el país identificando riesgos eléctricos en la vía pública y promoviendo la participación ciudadana. “La prevención nos tiene que resonar a todos. La vía pública es responsabilidad de todos, no solo del Estado o de los privados”, sostuvo.