Desafíos del Parkinson en la sociedad

La conmemoración del Día Mundial del Parkinson, instituida el 11 de abril por la Organización Mundial de la Salud en 1997, en coincidencia con el natalicio del médico británico James Parkinson, busca arrojar luz sobre la segunda afección neurodegenerativa más prevalente a nivel global, superada únicamente por el Alzheimer. Se trata de una patología crónica, progresiva y, por ahora, incurable, que proyecta cifras de crecimiento alarmantes debido al aumento de la esperanza de vida: las proyecciones indican que el número de afectados en el mundo podría duplicarse hacia mediados de siglo, transformándose en una verdadera urgencia sanitaria.
En la Argentina el escenario presenta una complejidad creciente. Se estima que más de 100.000 ciudadanos conviven con esta enfermedad, la cual se origina por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas. Sin embargo, persiste en el imaginario social un error conceptual que debe ser subsanado: reducir la patología al temblor. Esta simplificación suele demorar diagnósticos esenciales, puesto que la rigidez muscular, la lentitud de movimientos y diversos trastornos no motores -como alteraciones del sueño, cuadros de ansiedad o pérdida del olfato- a menudo son naturalizados como gajes del envejecimiento. Esta falta de percepción clínica temprana posterga el inicio de tratamientos que son determinantes para la calidad de vida.
En este contexto, Tucumán ha logrado consolidarse como un nodo de referencia regional y nacional. El sistema público provincial cuenta en el Hospital Padilla con una infraestructura de alta complejidad que sitúa a la provincia entre los principales centros de respuesta quirúrgica del país. La implementación de cirugías de estimulación cerebral profunda representa un hito para la salud pública local, permitiendo que pacientes con estadios avanzados recuperen niveles significativos de autonomía. No obstante, el aporte más disruptivo proviene del campo de la ciencia básica y traslacional. Investigadores de nuestra universidad y del Conicet local han avanzado recientemente en la validación de biomarcadores para el diagnóstico precoz, un desarrollo de vanguardia que busca identificar la enfermedad mediante análisis moleculares antes de que el daño neurológico sea irreversible.
Pero los avances técnicos y científicos, por más prometedores que resulten, deben ser acompañados por una política que garantice la equidad en el acceso. El Parkinson no solo afecta al individuo, sino que erosiona la estructura familiar y económica de su entorno. Es imperativo que la cobertura de fármacos, la rehabilitación kinésica y el apoyo psicológico no dependan del azar geográfico o del poder adquisitivo. La efeméride, por tanto, trasciende la mera sensibilización; debe ser un llamado a la acción para que el fortalecimiento de la red de contención sanitaria sea una prioridad sostenida.
En una sociedad que camina hacia la longevidad, el Parkinson deja de ser un drama privado para transformarse en un desafío colectivo. La calidad de una comunidad se mide, en última instancia, por la eficacia y la humanidad con la que responde a quienes ven comprometida su autonomía por los caprichos de la biología. Sostener la inversión en investigación y asegurar un diagnóstico temprano son las únicas vías para que el futuro de miles de tucumanos no esté condicionado por el estigma o el olvido.