Desafíos del Parkinson en la sociedad

En este contexto, Tucumán ha logrado consolidarse como un nodo de referencia regional y nacional. El sistema público provincial cuenta en el Hospital Padilla con una infraestructura de alta complejidad que sitúa a la provincia entre los principales centros de respuesta quirúrgica del país. La implementación de cirugías de estimulación cerebral profunda representa un hito para la salud pública local, permitiendo que pacientes con estadios avanzados recuperen niveles significativos de autonomía. No obstante, el aporte más disruptivo proviene del campo de la ciencia básica y traslacional. Investigadores de nuestra universidad y del Conicet local han avanzado recientemente en la validación de biomarcadores para el diagnóstico precoz, un desarrollo de vanguardia que busca identificar la enfermedad mediante análisis moleculares antes de que el daño neurológico sea irreversible.