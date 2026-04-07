Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a "Pichón" Segura

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Resumen para apurados
- La Justicia tucumana define si otorga arresto domiciliario a Marcelo Segura, imputado por agredir al diputado Federico Pelli el 11 de marzo en La Madrid por lesiones agravadas.
- Segura atacó a Pelli con un cabezazo durante una entrega de donaciones. La defensa pide el beneficio alegando cuadros de diabetes e hipertensión del acusado en la cárcel.
- El juez Robín Márquez analiza el fallo ante la oposición de la querella por riesgo de fuga. La resolución sentará un precedente sobre violencia física contra figuras políticas.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Federico Pelli
Lo más popular