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Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a "Pichón" Segura

Se celebró una audiencia en el marco de la causa sobre lesiones graves agravadas por alevosía sufridas por el diputado de LLA.

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura. EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia tucumana define si otorga arresto domiciliario a Marcelo Segura, imputado por agredir al diputado Federico Pelli el 11 de marzo en La Madrid por lesiones agravadas.
  • Segura atacó a Pelli con un cabezazo durante una entrega de donaciones. La defensa pide el beneficio alegando cuadros de diabetes e hipertensión del acusado en la cárcel.
  • El juez Robín Márquez analiza el fallo ante la oposición de la querella por riesgo de fuga. La resolución sentará un precedente sobre violencia física contra figuras políticas.
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