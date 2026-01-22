Secciones
Crecer con sentido: cómo saber si un emprendedor está listo para convertirse en empresario
Hace 3 Hs

En el segundo episodio de Fuera de Guión, el videopodcast coproducido por Academia We y La Gaceta, la conversación se mete de lleno en un tema clave para el entramado productivo del NOA: cuándo y cómo un emprendedor está listo para dar el salto y convertirse en empresario. La invitada es Silvia Mentz, contadora pública, especialista en recursos humanos y referente en desarrollo organizacional, con experiencia acompañando pymes y empresas familiares en procesos de crecimiento, cambio y profesionalización.

Desde el inicio, Mentz pone palabras a una sensación común: muchas veces el síntoma de que hay que cambiar no es un indicador “visible”, sino un malestar permanente. Cuando los clientes aumentan y la demanda desborda, cuando el emprendedor se vuelve “todólogo”, cuando se pierde la pasión y el agotamiento se instala, aparece una señal: ya no alcanza con empujar, hace falta estructura, equipo y decisiones. Pero no se trata de crecer por crecer: Silvia insiste en una idea que atraviesa toda la entrevista, el crecimiento solo tiene sentido cuando está alineado con un propósito.

El episodio se vuelve especialmente relevante en el contexto regional, donde —como se menciona en la charla— predominan las pymes y empresas familiares. Allí, el salto de emprendedor a empresario suele coincidir con relevos generacionales, nuevas dinámicas y tensiones entre formas distintas de trabajar y comunicarse. Mentz propone una mirada que busca articular —no enfrentar— a Baby Boomers, Gen X, millennials y Gen Z: aceptar diferencias, incorporar inclusión y paciencia, y rescatar lo mejor de cada generación para sostener un proyecto común.

Uno de los tramos más útiles llega cuando la conversación baja a tierra con herramientas concretas para atravesar lo que casi todos evitan: las conversaciones difíciles. Silvia deja un “tip” tan simple como efectivo: poner fecha, prepararse, escribir, practicar escucha activa y buscar acuerdos de “ganar-ganar”. También habla sin eufemismos de los grandes miedos del crecimiento: el miedo al cambio, la resistencia a delegar y el mito de la pérdida de poder cuando se profesionaliza una estructura. Y remarca una verdad incómoda: el cambio empieza por el dueño, por sus hábitos, por su voluntad de hacer las cosas distinto y por aceptar que pedir ayuda también es liderazgo.

El capítulo suma, además, un guiño emotivo y local: la portada de La Gaceta papel del día en que Mentz nació (21 de enero de 1983) dispara una reflexión sobre el país, la crisis permanente y esa gimnasia argentina de adaptarse una y otra vez. El cierre se vuelve memorable con una lección que no enseña ningún curso: una clienta que no le pagó obligó a su equipo a poner reglas claras, estandarizar procesos y crecer de verdad. Una charla directa, con humor, diagnóstico y herramientas, ideal para quienes sienten que su emprendimiento les queda chico —o para quienes necesitan preguntarse, con honestidad, si realmente quieren dar ese salto—. El episodio ya se puede ver en YouTube y escuchar en Spotify.

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

Se espera un jueves caluroso en Tucumán: ¿volverán las lluvias?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Seguramente va a llegar a Tucumán: la advertencia de Medina Ruiz tras la primera muerte por gripe A en el país

La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

