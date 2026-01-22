Crecer con sentido: cómo saber si un emprendedor está listo para convertirse en empresario

El capítulo suma, además, un guiño emotivo y local: la portada de La Gaceta papel del día en que Mentz nació (21 de enero de 1983) dispara una reflexión sobre el país, la crisis permanente y esa gimnasia argentina de adaptarse una y otra vez. El cierre se vuelve memorable con una lección que no enseña ningún curso: una clienta que no le pagó obligó a su equipo a poner reglas claras, estandarizar procesos y crecer de verdad. Una charla directa, con humor, diagnóstico y herramientas, ideal para quienes sienten que su emprendimiento les queda chico —o para quienes necesitan preguntarse, con honestidad, si realmente quieren dar ese salto—. El episodio ya se puede ver en YouTube y escuchar en Spotify.