De sumar seguidores a construir vínculos: por qué hoy las marcas necesitan comunidad (y no solo visibilidad)

Lejos de los tutoriales rápidos y las fórmulas mágicas, el episodio pone el foco en lo que casi nunca se muestra: el trabajo mental que implica exponerse, la ansiedad que generan las pantallas, el “qué dirán” y la presión constante de un ecosistema que cambia todo el tiempo. Paulina reflexiona sobre la evolución de las redes -de lo social a lo comercial- y sobre la paradoja de un oficio cada vez más demandado que todavía no termina de consolidarse como profesión formal.