De sumar seguidores a construir vínculos: por qué hoy las marcas necesitan comunidad (y no solo visibilidad)

Durante años, el objetivo en redes sociales fue claro: sumar seguidores. Incluso hubo una época -no tan lejana- en la que muchas marcas buscaban comprarlos para inflar números y “parecer” relevantes. La cantidad era sinónimo de éxito. Hoy, ese paradigma quedó viejo.
El foco cambió: ya no importa cuántos seguidores tenés, sino cuánto valor le das a los que ya están.
En 2026, el gran diferencial no está en crecer por crecer, sino en generar comunidad. En cuidar, escuchar y vincularse con quienes eligen seguir una marca todos los días.
Porque algo cambió fuerte en el comportamiento de los usuarios. Hoy, las personas rechazan cada vez más a las marcas que solo venden. Las sienten frías, robóticas, distantes. Publican productos, servicios, promociones… pero no generan vínculo. Y cuando no hay vínculo, no hay conexión. Solo scroll.
Las redes sociales dejaron de ser una vidriera para transformarse en una mesa grande, donde la gente quiere sentarse, sentirse parte, opinar y ser escuchada. Ya no alcanza con comunicar qué vendés: importa quién sos y cómo te mostrás.
En este contexto aparece con fuerza el contenido UGC (User Generated Content), y con él una evolución interesante: el rol del creador de contenido UGC. Personas que generan contenido desde el lugar del usuario, mostrando productos o servicios de forma cotidiana, real, cercana. No desde un discurso publicitario armado, sino desde la experiencia. Y eso conecta, porque se parece mucho más a lo que consumimos todos los días.
Pero el UGC no funciona por sí solo. Es una consecuencia directa de marcas que entienden que no pueden seguir hablándole a una audiencia como si fuera un número. Funciona cuando hay comunidad, cuando hay confianza, cuando hay una relación previa.
A esto se suma el EGC (Employee Generated Content), el contenido que generan los equipos de una marca. Mostrar a las personas que trabajan detrás, los procesos, las ideas, el día a día. Humanizar puertas adentro para conectar puertas afuera. Porque aunque una gran marca parezca manejada por un robot, todos sabemos que detrás hay personas. Y eso es justamente lo que hoy el usuario quiere ver.
También cobra fuerza el contenido educativo, pero desde otro lugar. Ya no desde “yo tengo la verdad”, sino desde el acompañar, enseñar y compartir sin soberbia. Las marcas dejaron de ser voces absolutas para convertirse en facilitadoras, en guías, en espacios de aprendizaje real.
Hoy, generar comunidad es entender que el vínculo vale más que la venta inmediata. Que escuchar es tan importante como hablar. Que mostrarse humano no debilita una marca: la vuelve creíble.
Las marcas que sigan comunicando desde lo frío, lo automático y lo puramente comercial probablemente sigan existiendo.
Las que se animen a mostrarse reales, a abrir procesos, a darle lugar a otros y a valorar a su comunidad, son las que van a trascender.
Porque en un mundo lleno de mensajes perfectos, lo imperfecto -lo humano- es lo que más conecta.
"Fuera de Guión"
"Fuera de Guión" es el nuevo videopodcast producido por Academia We junto a LA GACETA, un espacio pensado para conversaciones reales, sin libreto, con personas que aprenden haciendo. La premisa es simple y potente: correrse del discurso armado para escuchar trayectorias, dudas, decisiones y aprendizajes contados en primera persona, desde Tucumán hacia todo el país, con la convicción de que las ideas que transforman también nacen lejos de los grandes centros.
El primer episodio inaugura la serie con una charla íntima y honesta junto a Paulina, experta en redes sociales, profesora de Academia We y una de las impulsoras del proyecto. La entrevista recorre su camino desde el diseño de indumentaria hasta la profesionalización en el mundo digital, pasando por sus primeras experiencias con un emprendimiento familiar, la formación académica y el trabajo sostenido que hoy la posiciona como referente en gestión de redes.
Lejos de los tutoriales rápidos y las fórmulas mágicas, el episodio pone el foco en lo que casi nunca se muestra: el trabajo mental que implica exponerse, la ansiedad que generan las pantallas, el “qué dirán” y la presión constante de un ecosistema que cambia todo el tiempo. Paulina reflexiona sobre la evolución de las redes -de lo social a lo comercial- y sobre la paradoja de un oficio cada vez más demandado que todavía no termina de consolidarse como profesión formal.
También hay espacio para pensar el presente y el futuro: qué habilidades son realmente necesarias para trabajar en redes, cómo convivir con la inteligencia artificial sin miedo y por qué la flexibilidad, la intuición y el criterio propio siguen siendo irremplazables. Con ejemplos concretos y una mirada honesta, el episodio combina reflexión, experiencia y herramientas reales.
Con este primer capítulo, "Fuera de Guión" marca el tono de lo que vendrá: entrevistas que no buscan respuestas perfectas sino conversaciones que dejen huella. El episodio ya se puede ver en YouTube y escuchar en Spotify, una invitación a frenar un momento el scroll y sumarse a una charla que interpela tanto a quienes trabajan en lo digital como a quienes simplemente intentan entender el mundo que habitamos.