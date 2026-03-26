Ordenar los números: ¿cuál es el error financiero que arruina a emprendedores y pymes?

Uno de los aportes más valiosos del episodio es que baja la administración financiera de su pedestal técnico y la vuelve cotidiana. Luciana compara la pyme con la economía de una casa: si no sabés qué entra, qué sale y para qué alcanza, es imposible decidir con estrategia. Por eso insiste en algo que parece pequeño pero puede cambiarlo todo: generar rituales de revisión, una cita semanal o mensual con el emprendimiento, con tiempo, foco y calma, para mirar costos, precios, proyecciones y registros. No como castigo, sino como una práctica que ordena y devuelve perspectiva.