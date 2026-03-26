Ordenar los números: ¿cuál es el error financiero que arruina a emprendedores y pymes?
En el sexto episodio de Fuera de Guión, el podcast coproducido por Academia We y La Gaceta, la conversación pone el foco en uno de los grandes talones de Aquiles de emprendedores y pymes: el desorden financiero. La invitada es Luciana Chacana, contadora y consultora en organización administrativa y financiera, conocida en redes como @luplanifica, que propone una idea tan simple como incómoda: no alcanza con vender mucho si al final del día no sabés dónde se fue la plata.
A lo largo del episodio, Chacana desarma una escena demasiado común: emprendimientos que crecen, venden y reinvierten, pero aun así no logran ver ganancias reales. El problema, explica, suele empezar mucho antes de una planilla de Excel: arranca en la cabeza, en los hábitos y en la falta de registro. Sin claridad sobre costos, precios, gastos y márgenes, el negocio entra en una rueda caótica donde todo parece moverse, pero nada termina de ordenarse. Y ahí aparece una frase que resume el corazón de la charla: si no controlás tus números, tus números te controlan a vos.
Uno de los aportes más valiosos del episodio es que baja la administración financiera de su pedestal técnico y la vuelve cotidiana. Luciana compara la pyme con la economía de una casa: si no sabés qué entra, qué sale y para qué alcanza, es imposible decidir con estrategia. Por eso insiste en algo que parece pequeño pero puede cambiarlo todo: generar rituales de revisión, una cita semanal o mensual con el emprendimiento, con tiempo, foco y calma, para mirar costos, precios, proyecciones y registros. No como castigo, sino como una práctica que ordena y devuelve perspectiva.
La charla también aborda un punto crítico para casi cualquier emprendedor: la dificultad de separar las finanzas del negocio de las personales. Gastar desde la cuenta del emprendimiento como si fuera una extensión de la billetera propia, no ponerse un sueldo y mezclar consumos cotidianos con reinversión son, según Chacana, algunas de las trabas más frecuentes. Y ahí el episodio se vuelve especialmente revelador: no se trata de dejar de gastar, sino de registrar con claridad qué pertenece al negocio, qué pertenece a la vida personal y qué decisiones permiten realmente crecer sin autoengañarse.
Con ejemplos concretos, humor y una mirada cercana, Luciana logra correr a los números del lugar del miedo para llevarlos al terreno de la claridad. El episodio es, en definitiva, una invitación a frenar, mirar el caos de frente y entender que ordenar un emprendimiento no empieza contratando un gran equipo ni haciendo magia financiera: empieza por registrar, sostener hábitos y animarse a tomar decisiones con datos en lugar de hacerlo desde la intuición o el estrés. Una charla ideal para quienes sienten que trabajan muchísimo, venden, se esfuerzan… pero todavía no logran entender por qué la plata nunca alcanza.