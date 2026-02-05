Secciones
El secreto de un buen prompt: por qué el contexto es más importante que la técnica

En el nuevo episodio de Fuera de Guión, Francisco Soler explica que para usar bien la IA no hace falta ser ingeniero, sino saber pedir.

Hace 1 Hs

En el tercer episodio de Fuera de Guión, el videopodcast coproducido por Academia We y LA GACETA, la conversación se mete de lleno en el tema que atraviesa oficinas, casas y aulas: la inteligencia artificial. La anfitriona entrevista a Francisco Soler —licenciado en Administración, programador, especialista en ciencia de datos y experto en IA (con foco en ChatGPT)— en un diálogo cercano y sin solemnidades que busca responder lo básico, lo urgente y lo que muchos todavía no se animan a preguntar.

Soler explica, sin tecnicismos innecesarios, qué es la IA y por qué lo que hoy llamamos “inteligencia artificial” suele referirse a modelos conversacionales como ChatGPT, Gemini o Claude. En ese marco, pone el foco en un concepto clave para usarla mejor: el prompt, que él redefine como algo más preciso y útil en la vida real: contexto. Cuanto mejor se le “cuenta” a la herramienta qué se necesita, quién sos y para qué lo querés, más acertada y aplicable es la respuesta.

El episodio también aborda la grieta actual: quienes usan IA para todo y quienes no la abren nunca. Soler propone una integración “saludable”: ni fanatismo ni rechazo. Advierte que no usarla puede dejarte afuera de oportunidades, pero insiste en el equilibrio y en empezar por algo simple —por ejemplo, pedir ayuda para redactar un mail— para construir confianza y criterio. Frente al miedo al reemplazo, su postura es concreta: la IA reemplaza tareas, no reemplaza al humano; el diferencial sigue estando en la impronta, la creatividad y el ida y vuelta del proceso.

Herramientas

Hay, además, un tramo especialmente útil para emprendedores y equipos: herramientas recomendadas y usos prácticos. Menciona Deep Research para investigar a fondo mercados y oportunidades, Projects para ordenar información y evitar repetir contexto, aplicaciones de transcripción de reuniones como Tactiq (y similares) para transformar encuentros en tareas y resúmenes, y NotebookLM para trabajar con documentos propios y convertirlos en conocimiento accionable. También responde una duda frecuente: pagar o no pagar ChatGPT, y sugiere hacerlo recién cuando el uso te quede chico o realmente vivas de eso.

Crecer con sentido: cómo saber si un emprendedor está listo para convertirse en empresario

Crecer con sentido: cómo saber si un emprendedor está listo para convertirse en empresario

El cierre recupera el espíritu del podcast: en un mundo cada vez más automatizado, la conversación vuelve a lo humano. Con un guiño emotivo a la portada de LA GACETA papel del día en que nació Soler (26 de septiembre de 1986), el episodio aterriza una idea simple: la IA puede darnos tiempo, pero lo más valioso sigue estando en los vínculos. Para quienes quieren entender la herramienta sin miedo —y aprender a usarla con criterio— este capítulo es una puerta de entrada clara, práctica y honesta. Disponible para ver en YouTube y escuchar en Spotify.

