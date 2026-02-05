El secreto de un buen prompt: por qué el contexto es más importante que la técnica
En el tercer episodio de Fuera de Guión, el videopodcast coproducido por Academia We y LA GACETA, la conversación se mete de lleno en el tema que atraviesa oficinas, casas y aulas: la inteligencia artificial. La anfitriona entrevista a Francisco Soler —licenciado en Administración, programador, especialista en ciencia de datos y experto en IA (con foco en ChatGPT)— en un diálogo cercano y sin solemnidades que busca responder lo básico, lo urgente y lo que muchos todavía no se animan a preguntar.
Soler explica, sin tecnicismos innecesarios, qué es la IA y por qué lo que hoy llamamos “inteligencia artificial” suele referirse a modelos conversacionales como ChatGPT, Gemini o Claude. En ese marco, pone el foco en un concepto clave para usarla mejor: el prompt, que él redefine como algo más preciso y útil en la vida real: contexto. Cuanto mejor se le “cuenta” a la herramienta qué se necesita, quién sos y para qué lo querés, más acertada y aplicable es la respuesta.
El episodio también aborda la grieta actual: quienes usan IA para todo y quienes no la abren nunca. Soler propone una integración “saludable”: ni fanatismo ni rechazo. Advierte que no usarla puede dejarte afuera de oportunidades, pero insiste en el equilibrio y en empezar por algo simple —por ejemplo, pedir ayuda para redactar un mail— para construir confianza y criterio. Frente al miedo al reemplazo, su postura es concreta: la IA reemplaza tareas, no reemplaza al humano; el diferencial sigue estando en la impronta, la creatividad y el ida y vuelta del proceso.
Herramientas
Hay, además, un tramo especialmente útil para emprendedores y equipos: herramientas recomendadas y usos prácticos. Menciona Deep Research para investigar a fondo mercados y oportunidades, Projects para ordenar información y evitar repetir contexto, aplicaciones de transcripción de reuniones como Tactiq (y similares) para transformar encuentros en tareas y resúmenes, y NotebookLM para trabajar con documentos propios y convertirlos en conocimiento accionable. También responde una duda frecuente: pagar o no pagar ChatGPT, y sugiere hacerlo recién cuando el uso te quede chico o realmente vivas de eso.
El cierre recupera el espíritu del podcast: en un mundo cada vez más automatizado, la conversación vuelve a lo humano. Con un guiño emotivo a la portada de LA GACETA papel del día en que nació Soler (26 de septiembre de 1986), el episodio aterriza una idea simple: la IA puede darnos tiempo, pero lo más valioso sigue estando en los vínculos. Para quienes quieren entender la herramienta sin miedo —y aprender a usarla con criterio— este capítulo es una puerta de entrada clara, práctica y honesta. Disponible para ver en YouTube y escuchar en Spotify.