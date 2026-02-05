El secreto de un buen prompt: por qué el contexto es más importante que la técnica

El cierre recupera el espíritu del podcast: en un mundo cada vez más automatizado, la conversación vuelve a lo humano. Con un guiño emotivo a la portada de LA GACETA papel del día en que nació Soler (26 de septiembre de 1986), el episodio aterriza una idea simple: la IA puede darnos tiempo, pero lo más valioso sigue estando en los vínculos. Para quienes quieren entender la herramienta sin miedo —y aprender a usarla con criterio— este capítulo es una puerta de entrada clara, práctica y honesta. Disponible para ver en YouTube y escuchar en Spotify.