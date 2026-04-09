La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Dentro de este complejo mapa de apoyos, se anticipaba que la mayoría de los representantes de Tucumán en la Cámara baja acompañarían la sanción definitiva de la propuesta. Este respaldo resulta estratégico para el oficialismo nacional, consolidando el bloque de legisladores del norte que ven en la modificación de la ley una oportunidad para dinamizar las inversiones en sus respectivos territorios bajo un nuevo marco regulatorio. En el poroteo de votos que se realizaba en los pasillos del Palacio, sólo los representantes tucumanos de Unión por la Patria (UP) figuraban entre los votos en contra.