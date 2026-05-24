Bodegones en Tucumán: de la tradición de la mesa larga al auge de una nueva escena gastronómica

Para Sorba, la clave no está solo en lo que se come, sino en lo que se experimenta. “El bodegón es un lugar donde uno se siente en la Argentina, donde uno come cosas típicas del país y donde se saborea una parte de la historia. Son lugares accesibles, donde se puede comer bien sin gastar de más”, sostiene y destaca el valor de la abundancia como rasgo distintivo. “Las porciones son grandes, y nadie se escandaliza si compartís la comida”, explica.