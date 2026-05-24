Política

Cuáles son los contratos que denuncia la concejal alfarista Ana González en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

La acusación formulada contra cinco funcionarios cuestiona la contratación de servicios por fabricación de paradas de colectivos, instalación de tótems y limpieza de espacios verdes.

REFUGIOS. La denuncia apunta a casos de fabricación de paradas.
REFUGIOS. La denuncia apunta a casos de fabricación de paradas.
Por Bárbara Nieva Hace 4 Hs

La denuncia penal formulada contra cinco funcionarios de la Municipalidad capitalina plantea 12 casos en los que se contrataron servicios de manera directa y presuntamente irregular. En su mayoría, se trata de tareas de limpieza de espacios verdes enmarcadas bajo la emergencia ambiental, pero también se cuestiona el proceso de compra de tótems interactivos y la instalación de más de 60 refugios para el transporte público. El detalle de cada supuesto.

La concejal alfarista Ana González acusó ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) al secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa; a la de Gobierno, Camila Giuliano; al de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano; al de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, y al contador General, Marcelo Albaca de habilitar contrataciones directas por un total de $2.700 millones para servicios que -considera- debieron emplearse a través de licitaciones públicas.

En detalle

Los primeros planteos que impone la demanda corresponden a servicios ambientales, pero los montos más altos se refieren a herramientas para el transporte público de pasajeros.

Por ejemplo, la denuncia cuestiona los contratos efectuados con la firma “Atres Impresiones S.A.” en tres oportunidades. A principios de 2025, dicha empresa fue convocada para la fabricación de 40 paradas de colectivos por $398 millones (lo que arroja un precio unitario de $9 millones), y luego, en diciembre, se ordenaron 20 refugios más por $252 millones (por unidad, unos $12 millones).

La acusación asegura que la firma fue contratada también en 2024 para la instalación de tres refugios multimedia por $68 millones y reclama que “el precio unitario de estos refugios superaba en más de $10 millones a otros similares”.

“Resulta jurídicamente insostenible que el municipio sostenga, simultáneamente, que una adquisición forma parte de un plan integral de movilidad urbana y que, al mismo tiempo, dicha adquisición responde a una situación de necesidad y urgencia que impide cumplir con el procedimiento de licitación pública”, indica la demanda.

Otra compra se habría formulado con “Providers S.A.” por $398 millones para 165 kits de monitoreo para el transporte público. La demanda reprocha la consideración municipal de que fuera una “necesidad inmediata e imprevista” por tratarse de bienes importados con “plazos de logística extensos”.

En tanto, en marzo de este año, el municipio a cargo de Rossana Chahla habría contratado la provisión de 14 tótems interactivos para el Vía Crucis por $141 millones con “Esca Construcciones S.R.L.”, “con un anticipo del 70% antes de la entrega”. Además, la demanda apunta al “sobreprecio” de los artefactos.

Sobre los servicios ambientales, la denuncia expone -por ejemplo- que a la cooperativa “Juntos para Vivir Mejor” se la contrató para tareas de promoción ambiental, eco-canjes y armado de stands por $50 millones para tres meses, y cuestiona que estas actividades eran “claramente previsibles y programables”. A su vez, reclama que la cooperativa no habría estado inscripta en el Registro de Proveedores al momento de la firma, y que no habría poseído “antecedentes técnicos específicos” en las tareas encomendadas”.

Por último, se reclama la adjudicación de contratos a los particulares Alberto Obeid e Ivana Longhino y a las cooperativas “Profeta Isaías”, “Remacoop”, “Constutuc” y “Proyectar Futuro”, que -según denuncia González- habrían presentado irregularidades fiscales o habrían sido creadas contemporáneamente a la contratación por el municipio. También se reclama que, en algunos casos, habría existido una superposición territorial de contratos y una utilización de “fundamentos legales estandarizados para eludir sistemáticamente los procedimientos de licitación pública”.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánAna GonzálezRossana ChahlaLuciano ChincariniCamila Giuliano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Denuncia contra funcionarios municipales: “Esta gestión puso hincapié en la transparencia”, dijo Chincarini

Denuncia contra funcionarios municipales: “Esta gestión puso hincapié en la transparencia”, dijo Chincarini

Lo más popular
Niños que no se pierden, mochilas que aparecen y perros bajo control: los usos insólitos de los tags en Argentina
1

Niños que no se pierden, mochilas que aparecen y perros bajo control: los usos insólitos de los tags en Argentina

La temperatura del mate puede ser un riesgo silencioso
2

La temperatura del mate puede ser un riesgo silencioso

La psicología detrás del humor en la vejez: por qué los adultos mayores usan la risa como herramienta para sobrellevar el dolor
3

La psicología detrás del humor en la vejez: por qué los adultos mayores usan la risa como herramienta para sobrellevar el dolor

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años
4

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo
5

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo

Ranking notas premium
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
1

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical
2

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Denuncia contra funcionarios municipales: Cree el ladrón que todos son de su condición, dijo Chahla
3

Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Carta del apóstol Santiago
4

Carta del apóstol Santiago

Como bailando en la cubierta del Titanic
5

Como bailando en la cubierta del Titanic

Más Noticias
La argentinidad está de moda

La argentinidad está de moda

Radiografía del pluriempleo en Tucumán: por qué cada vez más trabajadores necesitan dos empleos

Radiografía del pluriempleo en Tucumán: por qué cada vez más trabajadores necesitan dos empleos

Cómo funciona la página argentina que encuentra descuentos y comprueba si valen la pena

Cómo funciona la página argentina que encuentra descuentos y comprueba si valen la pena

Cuál es el ejercicio que recomienda la ciencia para mejorar la memoria

Cuál es el ejercicio que recomienda la ciencia para mejorar la memoria

¿Cuáles son los alimentos que no se deben consumir con antibióticos?

¿Cuáles son los alimentos que no se deben consumir con antibióticos?

Lituania cubre el 74% de su demanda eléctrica con viento, sol y biomasa

Lituania cubre el 74% de su demanda eléctrica con viento, sol y biomasa

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años

Comentarios