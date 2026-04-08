Activistas de Greenpeace treparon al Monumento de los Dos Congresos contra la reforma de la Ley de Glaciares

En las primeras horas de hoy, un grupo de activistas de Greenpeace concretó una llamativa protesta frente al Congreso Nacional contra la reforma de la "Ley de Glaciares". El operativo policial se desplegó poco después de las 6, luego de que nueve integrantes de la organización ambientalista vulneraran las rejas de la plaza para escalar el Monumento de los Dos Congresos.