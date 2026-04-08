Activistas de Greenpeace treparon al Monumento de los Dos Congresos contra la reforma de la Ley de Glaciares

Resumen para apurados
- Nueve activistas de Greenpeace fueron detenidos hoy tras trepar al Monumento de los Dos Congresos en Buenos Aires para rechazar la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados.
- El operativo inició a las 6:00 cuando los manifestantes saltaron las rejas y desplegaron carteles con arneses. La policía y bomberos intervinieron para bajar a los activistas.
- La acción busca presionar a los legisladores ante el inminente tratamiento de la ley. El conflicto expone la creciente tensión social por la protección de recursos hídricos.
En las primeras horas de hoy, un grupo de activistas de Greenpeace concretó una llamativa protesta frente al Congreso Nacional contra la reforma de la "Ley de Glaciares". El operativo policial se desplegó poco después de las 6, luego de que nueve integrantes de la organización ambientalista vulneraran las rejas de la plaza para escalar el Monumento de los Dos Congresos.
La acción tuvo como objetivo manifestar el rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para hoy en la Cámara de Diputados. Dos de los activistas, sujetados con arneses, desplegaron un cartel con la leyenda: “Diputados, no traicionen a los argentinos”.
Según informaron fuentes policiales, los agentes identificaron inicialmente a siete personas, mientras que se requirió la asistencia de Bomberos para bajar a los dos activistas que permanecían colgados de la estructura. Por orden de la Fiscalía, los nueve manifestantes fueron detenidos.
En paralelo, otros miembros de la organización, vestidos con sus característicos overoles naranjas, realizaron una sentada frente a las rejas exhibiendo pancartas con el lema: “La Ley de Glaciares no se toca”.