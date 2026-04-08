Secciones
Política

Activistas de Greenpeace treparon al Monumento de los Dos Congresos contra la reforma de la Ley de Glaciares

Nueve personas resultaron detenidas tras un operativo policial iniciado esta madrugada.

La protesta de los activistas frente al Congreso. La protesta de los activistas frente al Congreso.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nueve activistas de Greenpeace fueron detenidos hoy tras trepar al Monumento de los Dos Congresos en Buenos Aires para rechazar la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados.
  • El operativo inició a las 6:00 cuando los manifestantes saltaron las rejas y desplegaron carteles con arneses. La policía y bomberos intervinieron para bajar a los activistas.
  • La acción busca presionar a los legisladores ante el inminente tratamiento de la ley. El conflicto expone la creciente tensión social por la protección de recursos hídricos.
Resumen generado con IA

En las primeras horas de hoy, un grupo de activistas de Greenpeace concretó una llamativa protesta frente al Congreso Nacional contra la reforma de la "Ley de Glaciares". El operativo policial se desplegó poco después de las 6, luego de que nueve integrantes de la organización ambientalista vulneraran las rejas de la plaza para escalar el Monumento de los Dos Congresos.

La acción tuvo como objetivo manifestar el rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para hoy en la Cámara de Diputados. Dos de los activistas, sujetados con arneses, desplegaron un cartel con la leyenda: “Diputados, no traicionen a los argentinos”.

Según informaron fuentes policiales, los agentes identificaron inicialmente a siete personas, mientras que se requirió la asistencia de Bomberos para bajar a los dos activistas que permanecían colgados de la estructura. Por orden de la Fiscalía, los nueve manifestantes fueron detenidos.

En paralelo, otros miembros de la organización, vestidos con sus característicos overoles naranjas, realizaron una sentada frente a las rejas exhibiendo pancartas con el lema: “La Ley de Glaciares no se toca”.

Temas Buenos AiresHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJavier MileiLey de Glaciares
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cisneros rechaza la reforma en la Ley de Glaciares

Cisneros rechaza la reforma en la Ley de Glaciares

El Gobierno se ilusiona con la Ley de Glaciares

El Gobierno se ilusiona con la Ley de Glaciares

El Gobierno de Milei anunció que enviará una nueva Ley de Salud Mental al Congreso

El Gobierno de Milei anunció que enviará una nueva Ley de Salud Mental al Congreso

Milei habilitó un adelanto de hasta $400.000 millones a las provincias y busca avanzar con reformas

Milei habilitó un adelanto de hasta $400.000 millones a las provincias y busca avanzar con reformas

Lo más popular
“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”
1

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca
2

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina
3

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos
4

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur
5

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana
6

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana

Más Noticias
Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Cuando a las inundaciones no les importan las leyes, los estudios ni los anuncios

Cuando a las inundaciones no les importan las leyes, los estudios ni los anuncios

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Acevedo frena la restauración de la ex Legislatura

Acevedo frena la restauración de la ex Legislatura

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana

Planificación hídrica en Tucumán: la Legislatura analiza dar continuidad al programa integral

Planificación hídrica en Tucumán: la Legislatura analiza dar continuidad al programa integral

Comentarios