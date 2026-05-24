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Javier Milei compartió un mapa argentino con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas

El gráfico compartido por el Presidente, atribuido inicialmente a la IAE Business School, contenía serios errores cartográficos: además de alteraciones en el diseño y en el número de provincias, omitió por completo a las Islas Malvinas

Javier Milei compartió un mapa argentino con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas
El mapa difundido por Javier Milei
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei compartió en redes un mapa de Argentina con graves errores cartográficos, como omitir Tucumán y Malvinas, para mostrar una supuesta mejora económica.
  • La imagen, basada en proyecciones del IAE Business School, habría sido creada con inteligencia artificial sin supervisión humana, alterando los límites de varias provincias.
  • Las críticas de funcionarios y opositores advierten que la falta de rigor técnico y el uso descuidado de la inteligencia artificial restan credibilidad a la comunicación oficial.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei difundió una imagen con el objetivo de exhibir el repunte financiero que estaría atravesando el país. Sin embargo, la publicación despertó burlas por variós errores en la cartografia del mapa argentino: en los límites territoriales y la omisión de provincias.

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Dentro del esquema faltan las Islas Malvinas y Tucumán. Otras regiones sufrieron recortes arbitrarios, eliminando partes icónicas de la silueta santafesina. El contenido gráfico ostenta un título pomposo pero carece de rigor técnico mínimo.

Javier Milei compartió un mapa argentino con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas El mapa difundido por Javier Milei

La reacción luego del mapa con errores de Milei

El asesor Felipe Núñez defendió el material argumentando la recuperación del sitial de potencia nacional. "Y decían que el RIGI no servía para nada", afirmó el integrante del equipo económico vinculado a Luis Caputo.

La infografía utiliza cifras proyectadas para marzo de 2026 según informes del IAE Business School. También, señala una variación interanual negativa únicamente en el conurbano bonaerense. Sin embargo cualquier mensaje estadístico positivo buscado por el Presidente fue opacado por los grandes errores en el mapa.

Reacciones ante la deformación del territorio

El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez manifestó descontento por la utilización de herramientas de creación automática sin supervisión humana. "Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA", sentenció el funcionario. Para el integrante del gabinete, este tipo de equivocaciones resta credibilidad a los comunicados gubernamentales.

Incluso el ámbito diplomático participó en la controversia mediante declaraciones de Fernando Iglesias. El representante ante la Unión Europea atacó a la oposición basándose en estos mapas fallidos. Finalmente, figuras como Gabriel Martino (actual fundador de FLVinvest y Co Founder de Clave y Al Este) resaltaron la necesidad de acelerar un cambio cultural profundo dentro de la sociedad argentina.

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