Incluso el ámbito diplomático participó en la controversia mediante declaraciones de Fernando Iglesias. El representante ante la Unión Europea atacó a la oposición basándose en estos mapas fallidos. Finalmente, figuras como Gabriel Martino (actual fundador de FLVinvest y Co Founder de Clave y Al Este) resaltaron la necesidad de acelerar un cambio cultural profundo dentro de la sociedad argentina.