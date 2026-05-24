La palabra del conductor que baleó al ciclista: "Pido disculpas a la sociedad y a la víctima"

Pidió disculpas. Aseguró que no tenía intenciones de herirlo. Contó otra versión de los hechos. De nada le sirvió. A Gustavo José Orce, el conductor acusado de haber disparado a un ciclista en pleno centro, le dictaron la prisión preventiva por 30 días al ser acusado formalmente de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de uso civil condicional atenuada.
En la audiencia que se desarrolló ayer, el auxiliar Elías Acuña, siguiendo las instrucciones del fiscal Mariano Fernández, reveló detalles desconocidos del caso al momento de formalizar la imputación. Dijo que el hecho se registró a las 13.45, después de que Cristian Emanuel Palacios rozara con su bicicleta el Ford Fiesta que conducía el acusado. Añadió que el conductor le tocó bocina para que regresara.
“La víctima volvió y, cuando se acercó, después de bajar la ventanilla, le dijo ‘negro de mierda’ e ‘ignorante’. Por último, demostrando un total desprecio por la vida, violando toda norma de convivencia y atentando contra la seguridad pública, apuntó a la cabeza de la víctima y disparó desde el interior del auto”, sostuvo el representante del Ministerio Público.
Acuña también aportó que Orce, después de haber baleado a Palacios, intentó escapar del lugar. “Los policías que estaban en la parada lograron detenerlo aprovechando la congestión del tránsito”, explicó.
Luego enumeró las pruebas que había en su contra y pidió que se lo acusara de ambos delitos. Los representantes legales de la víctima, Facundo Vasile y Juan Robles, adhirieron al planteo. El defensor oficial Marcos Rolfo no se opuso.
El descargo
“Mi asistido va a declarar porque quiere contar su versión de los hechos”, indicó Rolfo. “Pido disculpas a la sociedad, a la víctima y a su familia. No tuve intención de herirlo”, fue lo primero que dijo Orce.
Después dio un relato diferente sobre cómo se desencadenó el incidente. “Él me rozó el retrovisor con la bicicleta. Le toqué bocina y nada más. No lo llamé, él volvió y me dijo ‘pelotudo de mierda’”, fue lo primero que señaló. “Estaba con mi hija, a la que llevaba al colegio. Cuando bajé la ventanilla, él me bañó de un escupitajo. Ahí me asusté”, añadió.
“En estos últimos años sufrí muchos hechos de inseguridad. Compré un arma porque una vez le pusieron una pistola en la cabeza a mi hija para robarle la cartera a mi mujer. También fui agredido por un limpiavidrios. Por eso decidí comprarme un arma, pero nunca antes la había usado”, agregó durante su declaración.
Orce también dio a conocer su versión del momento en el que disparó. “Cuando él se acercó, le dije ‘volá’, pero como no se iba y estaba tan exaltado, temí por mi vida y por la de mi hija. Ahí tomé la pistola para asustarlo. Quise hacer un disparo al aire… Jamás tuve intención de herirlo, mucho menos de matarlo”, declaró.
El acusado también aclaró que nunca intentó escaparse del lugar. “Es cierto que avancé varios metros, pero lo hice para buscar un lugar para estacionar. Cuando lo encontré, ya había un policía a la par del auto. Me bajé y le entregué el arma”, finalizó.
Por recomendación de su defensor, Orce se negó a responder preguntas de las otras partes. El representante del Ministerio Público pidió el uso de la palabra para aclarar un punto. “Al analizar las imágenes del registro fílmico, quedó en evidencia que el imputado sí tenía espacio para detener el auto. No lo hizo porque quiso evadirse”, sentenció Acuña.
La polémica
El auxiliar fiscal solicitó que se le dictara al acusado la prisión preventiva por 90 días. “Con su accionar puso no sólo en peligro la vida de Palacios, sino también la de todas las personas que transitaban por el lugar. Estamos tratando de identificar a dos mujeres que estaban a menos de un metro de la víctima cuando fue herida”, señaló. “Pedimos que siga detenido porque no tenemos ninguna seguridad de que el sospechoso no se escape o amenace a los testigos que deben declarar”, argumentó, al aclarar que la pena que podría recibir va de cinco a 22 años de prisión.
Rolfo rechazó el planteo al señalar que sólo resta analizar pruebas que ya fueron recolectadas por los acusadores. “Se le puede dictar una medida cautelar, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario ante el temor de que pueda influir sobre los testigos”, planteó. Además de fijar el domicilio donde cumpliría su detención, ofreció a la ex mujer como fiadora y solicitó que se le colocara una pulsera electrónica para monitorearlo.
“No se le puede dar otra oportunidad a una persona a la que se le permitió tener un arma para defenderse. Al no tener ningún tipo de freno inhibitorio, desperdició esa posibilidad”, sostuvo Acuña.
Robles, en tanto, señaló: “Este es un caso de muchísima gravedad que conmocionó a todos los tucumanos. La Justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias para dar un claro mensaje a la sociedad de que este tipo de hechos son intolerables y no se pueden repetir”.
El juez Facundo Maggio aceptó la acusación contra Orce, le dictó la prisión preventiva por 30 días y ordenó su traslado a una unidad carcelaria. Al no haber ningún pedido de impugnación, la resolución quedó firme.