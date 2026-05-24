La palabra del conductor que baleó al ciclista: "Pido disculpas a la sociedad y a la víctima"

La polémica

El auxiliar fiscal solicitó que se le dictara al acusado la prisión preventiva por 90 días. “Con su accionar puso no sólo en peligro la vida de Palacios, sino también la de todas las personas que transitaban por el lugar. Estamos tratando de identificar a dos mujeres que estaban a menos de un metro de la víctima cuando fue herida”, señaló. “Pedimos que siga detenido porque no tenemos ninguna seguridad de que el sospechoso no se escape o amenace a los testigos que deben declarar”, argumentó, al aclarar que la pena que podría recibir va de cinco a 22 años de prisión.