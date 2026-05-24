Sexualmente hablando: La brecha del orgasmo

Al parecer, una multicausalidad contribuye a esta asimetría. Por empezar, habría una diferencia en la percepción de los derechos sexuales de acuerdo al género: encuestas revelan que muchas personas creen que los hombres tienen más “derecho” al placer sexual y al orgasmo que las mujeres durante una relación sexual. Dicho de otra manera: no es tan grave que ella no “acabe” y hasta se considera “esperable” y “lógico” en ciertas situaciones (su placer es secundario). Pero que él no lo haga es menos aceptado.