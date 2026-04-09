La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo clave en los tribunales de Comodoro Py. Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que certificó las operaciones inmobiliarias del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, brindó declaración testimonial ante el fiscal Gerardo Pollicita. Durante su comparecencia, la notaria buscó desligarse de la responsabilidad sobre el origen del dinero, aunque dejó definiciones que generan nuevos interrogantes sobre las llamativas condiciones de financiación obtenidas por el matrimonio.
La declaración de Nechevenko se centró en la adquisición de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, valorado en US$ 230.000 dólares. Según la escribana, la operación se realizó mediante un financiamiento privado de US$ 200.000 dólares otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, a pagar en cuotas. “No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo”, sentenció la mujer a la salida del juzgado, desmintiendo que hubiera existido una entrega de capital físico y ratificando que se trataba de una hipoteca no bancaria entre privados.
Sin embargo, el testimonio dejó varios puntos grises que el fiscal Pollicita, bajo la delegación del juez Ariel Lijo, busca esclarecer. La escribana admitió conocer a Adorni y su esposa desde hace años por ser sus clientes, pero fue tajante al señalar que no le corresponde verificar la procedencia de los fondos: “Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”. Además, llamó la atención de los investigadores que la profesional no entregara su teléfono celular, argumentando que no lo llevó a la audiencia, lo que impidió cruzar datos sobre honorarios y fechas precisas de las transacciones.
El foco de la Justicia está puesto en la excepcionalidad del acuerdo hipotecario. Las vendedoras, dos jubiladas que aseguraron a la prensa no conocer personalmente a Adorni, habrían financiado el 87% del valor del inmueble sin intereses aparentes y con un plazo de cancelación que vence en noviembre de 2026. Esta operatoria se suma a otra hipoteca no bancaria de 100 mil dólares registrada en 2024 sobre un departamento en la avenida Asamblea, coincidiendo temporalmente con la compra de una casa en el country Indio Cua a nombre de Angeletti.
Bloqueo parlamentario
Mientras la causa judicial avanza con el peritaje de estos movimientos, en la Cámara de Diputados el oficialismo logró cegar políticamente al funcionario. Durante la sesión de ayer, la oposición unificada intentó forzar un apartamiento del reglamento para tratar sobre tablas un proyecto de interpelación contra Adorni. El objetivo de los bloques opositores era que el Jefe de Gabinete diera explicaciones urgentes no solo por su patrimonio, sino también por sus recientes y cuestionados viajes en aviones privados.
Pese a que la oposición logró una mayoría circunstancial de 124 votos a favor frente a 118 en contra, el bloqueo de La Libertad Avanza y sus aliados fue efectivo. Al tratarse de una moción para alterar el orden del día, se requerían las tres cuartas partes del cuerpo para prosperar, una cifra inalcanzable ante la negativa del PRO, la UCR y otros bloques provinciales que cerraron filas con el Gobierno para evitar la exposición del ministro coordinador en el recinto.