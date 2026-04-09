La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Sin embargo, el testimonio dejó varios puntos grises que el fiscal Pollicita, bajo la delegación del juez Ariel Lijo, busca esclarecer. La escribana admitió conocer a Adorni y su esposa desde hace años por ser sus clientes, pero fue tajante al señalar que no le corresponde verificar la procedencia de los fondos: “Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”. Además, llamó la atención de los investigadores que la profesional no entregara su teléfono celular, argumentando que no lo llevó a la audiencia, lo que impidió cruzar datos sobre honorarios y fechas precisas de las transacciones.