La Justicia suma pruebas y avanza sobre Manuel Adorni

Suman voces

La jornada de ayer estuvo marcada por la declaración testimonial de Hugo Morales, ex jugador de la Selección Nacional de fútbol, Lanús y Huracán. Morales fue el dueño original del departamento de Caballito y confirmó ante la Justicia que en mayo de 2025 vendió la unidad a Sbabo y Viegas por US$ 200.000. Según su relato, el inmueble se encontraba deteriorado y necesitaba una inversión importante en mantenimiento que él no estaba dispuesto a realizar.