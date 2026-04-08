La Justicia suma pruebas y avanza sobre Manuel Adorni

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas testimonios y medidas de prueba que ponen el foco sobre el entramado de créditos privados que le permitieron adquirir costosas propiedades. El fiscal federal Gerardo Pollicita busca determinar el origen real de los fondos y la legitimidad de las hipotecas no bancarias que beneficiaron al funcionario nacional.
En el centro de la investigación se encuentra el departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito, donde el funcionario nacional reside actualmente. La propiedad, de casi 200 metros cuadrados, fue adquirida en noviembre de 2025 por un valor declarado de US$ 230.000. Lo que despertó las sospechas judiciales es que las vendedoras financiaron el 87% de la operación, actuando simultáneamente como acreedoras hipotecarias del Jefe de Gabinete.
Para aclarar esta operatoria, el fiscal Pollicita citó a declarar a las cuatro mujeres que figuran como prestamistas en los registros oficiales. Claudia Sbabo y Beatriz Viegas deberán presentarse este jueves; ambas fueron quienes le vendieron el inmueble de la calle Miró y le facilitaron US$ 100.000 cada una. Para el lunes 13, fueron convocadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, otorgantes de otro crédito por igual valor al ex vocero del Gobierno nacional.
Suman voces
La jornada de ayer estuvo marcada por la declaración testimonial de Hugo Morales, ex jugador de la Selección Nacional de fútbol, Lanús y Huracán. Morales fue el dueño original del departamento de Caballito y confirmó ante la Justicia que en mayo de 2025 vendió la unidad a Sbabo y Viegas por US$ 200.000. Según su relato, el inmueble se encontraba deteriorado y necesitaba una inversión importante en mantenimiento que él no estaba dispuesto a realizar.
Durante una audiencia virtual de más de dos horas, Morales ratificó que vendió la propiedad al mismo precio que la había comprado casi tres décadas atrás, en 1996. Justificó la urgencia de la venta y el valor sin actualización debido a que reside en la provincia de Corrientes y deseaba desprenderse del activo rápidamente. Sin embargo, su declaración dejó una pista que los investigadores consideran clave para el avance de la causa.
El ex futbolista señaló que, durante la transacción con las mujeres, estas estuvieron acompañadas en todo momento por dos jóvenes a quienes no pudo identificar. Esta revelación alimenta la hipótesis de los investigadores sobre si Sbabo y Viegas actuaron de forma independiente o si fueron utilizados como “prestanombres” por un inversor inmobiliario oculto que buscaba evitar cargas impositivas o el rastro de los fondos.
La defensa de Adorni, representada por el abogado Matías Ledesma, estuvo presente durante la declaración de Morales y sigue de cerca el cronograma de citaciones. El entorno del Jefe de Gabinete sostiene que todas las operaciones fueron debidamente registradas ante la ley y que los préstamos responden a acuerdos privados lícitos para la adquisición de vivienda.
Fondos en duda
La situación patrimonial de los prestamistas también genera interrogantes en la fiscalía. Claudia Sbabo figura en los registros públicos como empleada de una editorial y, apenas un mes después de comprarle el departamento a Morales, apareció como beneficiaria del “Pase Cultural” del Gobierno porteño. Este subsidio está destinado exclusivamente a jubilados que perciban menos de $600.000 pesos mensuales, lo que parece incompatible con la capacidad de prestar una cantidad considerable de dólares.
Por su parte, Beatriz Viegas tiene un perfil algo más empresarial, habiendo integrado la firma Nazca Gold SRL en 2017 y poseyendo otras propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, la justicia analiza si su capacidad contributiva y de ahorro es consistente con el rol de prestamista de un alto funcionario público por montos tan elevados en moneda extranjera.
Además del departamento de la calle Miró, la lupa está puesta sobre una segunda hipoteca. Manuel Adorni y su esposa habrían recibido otros US$ 100.000 por parte de Molina y Cancio, esta vez poniendo como garantía un inmueble que el matrimonio ya poseía en la calle Asamblea. Esta acumulación de deudas privadas con particulares, fuera del sistema bancario tradicional, es el eje del presunto enriquecimiento ilícito que se investiga.
En los próximos días, el análisis de los chats y entregados por Hugo Morales será cotejado con los testimonios de las cuatro mujeres. La justicia intenta determinar si los US$ 200.000 que Adorni declaró como deuda son, en realidad, fondos propios que no pueden ser explicados por sus ingresos declarados, ocultos tras una fachada de préstamos hipotecarios.
En este escenario, el ministro coordinador volverá a recibir un espaldarazo el próximo sábado. El presidente Javier Milei volverá a mostrarse públicamente en un acto junto a Adorni en medio de las tensiones internas y el impacto político que generaron los avances judiciales. La actividad se dará en el marco de la zarpada de la Fragata Libertad, donde el mandatario tiene previsto brindar un discurso acompañado por funcionarios.