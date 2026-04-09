Causa Adorni: la escribana regresó a Comodoro Py con documentos clave sobre las deudas del Jefe de Gabinete

Pero no es la única operación bajo la lupa. La escribana también dio detalles sobre un segundo inmueble en Parque Chacabuco, hipotecado por U$S 100.000. Ese dinero habría sido aportado por una comisario retirada y su hija, también oficial de policía. Este préstamo coincide temporalmente con la compra de una casa en el exclusivo barrio privado Indio Cuá, operación que Adorni realizó junto a su esposa a fines de 2023.