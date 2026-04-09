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Causa Adorni: la escribana regresó a Comodoro Py con documentos clave sobre las deudas del Jefe de Gabinete

Adriana Nechevenko amplió su declaración ante el fiscal Pollicita. Los detalles detrás de la hipoteca con dos jubiladas y el préstamo de 100 mil dólares otorgado por integrantes de la Policía.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró durante casi tres horas. La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró durante casi tres horas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La escribana Adriana Nechevenko entregó hoy en Comodoro Py documentos sobre las deudas de Manuel Adorni ante el fiscal Pollicita, por una causa de presunto enriquecimiento ilícito.
  • Se investigan hipotecas poco frecuentes: una de 200 mil dólares con dos jubiladas y un préstamo de 100 mil dólares de agentes policiales para comprar inmuebles a fines de 2023.
  • La declaración de las vendedoras el próximo miércoles será clave para aclarar el origen de los fondos, lo que definirá el futuro judicial y político del Jefe de Gabinete.
Resumen generado con IA

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo hoy. La escribana Adriana Nechevenko se presentó de forma sorpresiva en los tribunales de Retiro para entregar documentación adicional requerida por la fiscalía de Gerardo Pollicita, tras una primera audiencia donde los números del patrimonio del funcionario despertaron interrogantes.

Según el testimonio de Nechevenko, Adorni adquirió un departamento en Caballito bajo condiciones poco frecuentes: pagó un adelanto de U$S 30.000 y mantiene una deuda de U$S 200.000 con las vendedoras -dos jubiladas- que deberá cancelar, sin intereses, en noviembre próximo. La Justicia ya citó a las antiguas dueñas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, para declarar el próximo miércoles.

Pero no es la única operación bajo la lupa. La escribana también dio detalles sobre un segundo inmueble en Parque Chacabuco, hipotecado por U$S 100.000. Ese dinero habría sido aportado por una comisario retirada y su hija, también oficial de policía. Este préstamo coincide temporalmente con la compra de una casa en el exclusivo barrio privado Indio Cuá, operación que Adorni realizó junto a su esposa a fines de 2023. 

Al ser consultada sobre el origen de los fondos del Jefe de Gabinete, la escribana fue tajante ante la prensa. “Pregúntenle a él”, respondió.

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