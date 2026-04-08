Causa Adorni: la escribana declaró durante tres horas y aportó documentos sobre las polémicas hipotecas

Nechevenko, quien ingresó a la fiscalía con una nutrida carpeta de documentos, fue consultada específicamente por dos operaciones: la compra de una casa en el *Indio Cua Golf Club* (Exaltación de la Cruz), registrada a nombre de la esposa de Adorni, y la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito.