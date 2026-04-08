Causa Adorni: la escribana declaró durante tres horas y aportó documentos sobre las polémicas hipotecas

Resumen para apurados
- La escribana Adriana Nechevenko declaró hoy ante el fiscal Pollicita en Comodoro Py, aportando documentos sobre las hipotecas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
- Se investigan operaciones en Caballito y un country club. La Justicia analiza créditos privados de los vendedores y siete visitas de la escribana a Adorni en la Casa Rosada.
- La ronda de testimonios seguirá con las vendedoras y exfinancistas. El avance de la causa marca un hito judicial que pone bajo la lupa la transparencia del gabinete nacional.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó hoy un testimonio clave. La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró durante casi tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py, donde aportó documentación sobre las operaciones inmobiliarias del funcionario que están bajo la lupa judicial.
Se retiró de los tribunales a las 13. “No hubo un préstamo”, afirmó a la prensa, al salir.
Nechevenko, quien ingresó a la fiscalía con una nutrida carpeta de documentos, fue consultada específicamente por dos operaciones: la compra de una casa en el *Indio Cua Golf Club* (Exaltación de la Cruz), registrada a nombre de la esposa de Adorni, y la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito.
Esta última operación, valuada en 230.000 dólares, llamó la atención de los investigadores: Adorni habría pagado un adelanto mínimo y obtenido un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado directamente por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.
La relación entre la escribana y el funcionario también quedó bajo observación, ya que Nechevenko figura en los registros de ingresos a la Casa Rosada con al menos siete visitas a Adorni entre julio de 2024 y septiembre de 2025, fechas que coinciden con la firma de las escrituras.
La ronda de testimonios continuará mañana con la declaración de las vendedoras del departamento de Caballito. El lunes será el turno de Graciela y Victoria Cancio -ex comisaria de la Federal y su hija-, quienes financiaron con otros 100.000 dólares una propiedad anterior del funcionario en Parque Chacabuco.