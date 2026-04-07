Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”

La cuenta regresiva hacia una escalada sin precedentes en Medio Oriente entra en su fase crítica. A las 21 (hora de Argentina), expira el plazo impuesto por Donald Trump para que Irán acepte un alto el fuego bajo condiciones drásticas.
“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió el líder republicano en su cuenta de Truth Social.
El mandatario estadounidense advirtió que, de no mediar un acuerdo, lanzará una ofensiva "devastadora" contra la infraestructura estratégica y civil iraní. La respuesta de Teherán no se hizo esperar. El régimen advirtió que cualquier agresión desatará una represalia que superará las fronteras regionales.
“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", agregó.
En el día 39 de un conflicto que no da tregua, la violencia se intensificó aún más. Los ataques recientes dejaron un saldo de 18 muertos en suelo iraní, mientras el mundo observa con temor el destino del estrecho de Ormuz -vital para el suministro petrolero mundial- y el futuro del programa de uranio enriquecido, los dos puntos clave que Estados Unidos exige resolver de inmediato.