Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”

En el día 39 de un conflicto que no da tregua, la violencia se intensificó aún más. Los ataques recientes dejaron un saldo de 18 muertos en suelo iraní, mientras el mundo observa con temor el destino del estrecho de Ormuz -vital para el suministro petrolero mundial- y el futuro del programa de uranio enriquecido, los dos puntos clave que Estados Unidos exige resolver de inmediato.