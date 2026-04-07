Trump afirma que Irán puede ser “eliminado” hoy mismo

Además, en una conferencia de prensa que dio ayer a la mañana, Trump amenazó con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán. “Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: ‘Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel’”, dijo Trump en una conferencia de prensa.