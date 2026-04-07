Trump afirma que Irán puede ser “eliminado” hoy mismo

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington podría “destruir un país en una noche y esa noche podía ser mañana” (por hoy, martes, a las 20 de Estados Unidos), cuando expira el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.
El republicano ha descrito como “improrrogable” la fecha límite de este martes por la noche para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba un 20% del crudo mundial.
Además, en una conferencia de prensa que dio ayer a la mañana, Trump amenazó con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán. “Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: ‘Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel’”, dijo Trump en una conferencia de prensa.
Sobre el rescate, sostuvo que, en total, se utilizaron más de 170 aeronaves militares estadounidenses para recuperar a los dos pilotos de un avión de combate derribado en Irán.
En la misma rueda de prensa en la Casa Blanca, dijo que se emplearon 21 aeronaves en la operación para recuperar al primer miembro de la tripulación y otras 155 en la segunda misión de rescate.
Añadió que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos.
Interceptado comunicaciones
Trump dijo además que los iraníes estaban dispuestos a sufrir para ser libres, y que Estados Unidos ha interceptado comunicaciones en las que ciudadanos de ese país piden que sigan los bombardeos. “Están dispuestos a sufrir para tener libertad” dijo Trump.
En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes: Mayid Jadami, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, y Ajer Bakri, comandante de la Fuerza Al Quds, cuerpo de élite iraní para las misiones en el exterior.
El ejército iraní, lejos de retroceder, emitió un comunicado en el que dice que la “retórica arrogante” de Trump no altera sus planes.
“La retórica grosera y arrogante, así como las amenazas infundadas del desquiciado presidente estadounidense, que se encuentra en un callejón sin salida y justifica las sucesivas derrotas del ejército estadounidense, no tienen ningún efecto sobre la continuación de la ofensiva y las operaciones aplastantes” del ejército iraní, declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Khatam Al Anbiya.