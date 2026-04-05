Secciones
Mundo

Irán lanzó una dura advertencia a Trump: “Toda la región arderá por sus movimientos imprudentes”

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió a las amenazas del mandatario estadounidense y aseguró que sus “movimientos imprudentes” arrastran a EE.UU. a un “infierno”.

Irán lanzó una dura advertencia a Trump: “Toda la región arderá por sus movimientos imprudentes”
Hace 9 Hs

Resumen de nota

  • Mohammad Baqer Qalibaf, jefe del Parlamento iraní, advirtió este domingo a Donald Trump que la región arderá por sus movimientos imprudentes y amenazas sobre el estrecho de Ormuz.
  • La tensión escaló tras el ultimátum de 48 horas de Trump para negociar un acuerdo. Irán rechazó la demanda, vinculando las acciones de EE.UU. con intereses de Israel y Netanyahu.
  • La escalada retórica aumenta el riesgo de un conflicto bélico directo en Medio Oriente, con posibles consecuencias devastadoras para la seguridad regional y el comercio energético.
Resumen generado con IA

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, lanzó este domingo una dura advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que sus “movimientos imprudentes” provocarán que Medio Oriente “arda”.

“Sus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno en vida para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insisten en seguir las órdenes de [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu. No se equivoquen: no ganarán nada con los crímenes de guerra”, escribió Qalibaf en un mensaje publicado en inglés en X.

Y añadió: “La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

De esa manera, el funcionario iraní reaccionó a las recientes declaraciones del mandatario republicano, quien había manifestado que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán este lunes, antes de que expire el plazo de 48 horas fijado por Washington para evitar una ofensiva militar y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegar a un acuerdo o que abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", publicó Trump en la mañana del sábado en su cuenta de la red Truth Social.

Sin embargo, el país persa rechazó el ultimátum de 48 horas. El general Ali Abdollahi Aliabadi respondió el sábado: “Se les abrirán las puertas del infierno”. Horas más tarde, Aliabadi, en representación del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, publicó el calificó las intenciones del mandatario como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

Temas IránDonald TrumpEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Irán asegura bombardeos devastadores contra Estados Unidos

Irán asegura bombardeos "devastadores" contra Estados Unidos

Trump redobla la presión sobre Irán y dice que EEUU abriría “fácilmente” el estrecho de Ormuz

Trump redobla la presión sobre Irán y dice que EEUU abriría “fácilmente” el estrecho de Ormuz

Según Trump, se han logrado “victorias rápidas, decisivas y aplastantes” sobre Irán

Según Trump, se han logrado “victorias rápidas, decisivas y aplastantes” sobre Irán

Irán se alista para resistir una invasión por tierra

Irán se alista para resistir una invasión por tierra

Miami Security Forum: Argentina participó de un evento clave para la seguridad continental

Miami Security Forum: Argentina participó de un evento clave para la seguridad continental

Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
4

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
5

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas
6

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Más Noticias
Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Trump aseguró que rescataron al soldado desaparecido en Irán y que está gravemente herido

Trump aseguró que rescataron al soldado desaparecido en Irán y que está "gravemente herido"

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

Comentarios