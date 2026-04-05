Irán lanzó una dura advertencia a Trump: “Toda la región arderá por sus movimientos imprudentes”

Resumen de nota
- Mohammad Baqer Qalibaf, jefe del Parlamento iraní, advirtió este domingo a Donald Trump que la región arderá por sus movimientos imprudentes y amenazas sobre el estrecho de Ormuz.
- La tensión escaló tras el ultimátum de 48 horas de Trump para negociar un acuerdo. Irán rechazó la demanda, vinculando las acciones de EE.UU. con intereses de Israel y Netanyahu.
- La escalada retórica aumenta el riesgo de un conflicto bélico directo en Medio Oriente, con posibles consecuencias devastadoras para la seguridad regional y el comercio energético.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, lanzó este domingo una dura advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que sus “movimientos imprudentes” provocarán que Medio Oriente “arda”.
“Sus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno en vida para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insisten en seguir las órdenes de [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu. No se equivoquen: no ganarán nada con los crímenes de guerra”, escribió Qalibaf en un mensaje publicado en inglés en X.
Y añadió: “La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.
De esa manera, el funcionario iraní reaccionó a las recientes declaraciones del mandatario republicano, quien había manifestado que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán este lunes, antes de que expire el plazo de 48 horas fijado por Washington para evitar una ofensiva militar y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.
“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegar a un acuerdo o que abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", publicó Trump en la mañana del sábado en su cuenta de la red Truth Social.
Sin embargo, el país persa rechazó el ultimátum de 48 horas. El general Ali Abdollahi Aliabadi respondió el sábado: “Se les abrirán las puertas del infierno”. Horas más tarde, Aliabadi, en representación del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, publicó el calificó las intenciones del mandatario como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.