Dos versiones sobre el rescate de un piloto estadounidense caído en Irán

Trump declaró a primera hora de ayer que el ejército había “llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación -quien, además, resulta ser un coronel sumamente respetado- y de quien me entusiasma comunicarles que ya se encuentra SANO y SALVO”.