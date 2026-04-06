Dos versiones sobre el rescate de un piloto estadounidense caído en Irán

WASHINGTON, Estados Unidos.- Mientras Donald Trump elogiaba la “audaz operación” para rescatar al aviador derribado en el centro de Irán, el gobierno de la República Islámica lo calificaba como “un completo fracaso”.
La versión que dieron medios estadounidenses es que varios grupos comandos se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para recuperar al piloto del caza caído. Aunque el mandatario dijo inicialmente que está “sano y salvo”, posteó luego que se encuentra “gravemente herido”.
El viernes, Teherán informó que había derribado un F-15, primer avión de combate estadounidense que cae dentro del país persa desde el inicio de la guerra. Washington no confirmó los detalles de cómo fue derribado.
Trump declaró a primera hora de ayer que el ejército había “llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación -quien, además, resulta ser un coronel sumamente respetado- y de quien me entusiasma comunicarles que ya se encuentra SANO y SALVO”.
En un mensaje posterior describió la misión de rescate -así como otra operación para recoger al piloto- como “¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!”. “Daré una rueda de prensa, junto con los militares, en el Despacho Oval, el lunes a las 13H00 (17H00 GMT)”, añadió.
Los comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL recibieron la misión de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque lanzaban bombas y abrían fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos a distancia, informó “The New York Times”, citando a un funcionario no identificado.
Aunque resultó herido, el aviador, un oficial de sistemas de armas, podía caminar y logró evadir la captura en las montañas durante más de un día, según el medio de noticias Axios, que citó a un funcionario estadounidense.
El piloto llevaba una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones para coordinar con los rescatistas. Los comandos estadounidenses que convergían hacia el oficial dispararon sus armas para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, agregó. El piloto “sufrió heridas, pero estará perfectamente bien”, escribió Trump. Sin embargo, su segunda publicación afirmaba que el aviador había resultado “gravemente herido”.
Dos aviones destinados a trasladar al aviador y a rescatistas quedaron inmovilizados y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, según el New York Times y CBS.
Otros tres aviones de transporte tuvieron que sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán.
Caen dos Black Hawk
El ejército iraní afirmó ayer que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia meridional de Isfahán. Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central de las fuerzas armadas iraníes, declaró que dos aviones de transporte militar estadounidenses C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.
Según informes, la CIA difundió una campaña de engaños dentro de Irán con la noticia de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador del país por vía terrestre. “La supuesta operación de rescate del ejército estadounidense, planificada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado del sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada”, declaró Zolfaghari.
En un mensaje en video difundido por la televisión estatal, afirmó que “dos aviones de transporte militar C‑130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos” durante la operación.
Añadió que Trump sigue con su “retórica vacía y distracción, aunque la realidad sobre el terreno demuestra la posición superior de las poderosas fuerzas armadas de Irán”.
Los medios estatales difundieron imágenes de restos calcinados esparcidos en una zona desértica, de donde todavía salía humo.
La agencia de noticias Tasnim informó, por su parte, que los ataques realizados durante la operación de rescate habían causado cinco muertos en el suroeste de Irán.
Estrecho de Ormuz: Trump vuelve a posponer el ultimátum a Irán
Donald Trump pareció posponer ayer otras 24 horas su ultimátum a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz, para la medianoche del miércoles. “¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!” (00H00 GMT del miércoles), escribió en su plataforma Truth Social. En marzo, ya había pospuesto su ultimátum por 10 días. Ayer declaró a Fox News que hay una posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán. Si fracasa, “veremos cómo se derrumban puentes y centrales eléctricas”, amenazó.