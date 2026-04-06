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El Gobierno de Milei oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

La medida se formalizó mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Argentina oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Argentina oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Foto/Ámbito.
Hace 2 Hs

Resumen de nota

  • El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en el Boletín Oficial por seguridad nacional.
  • La medida, formalizada por Seguridad y Cancillería, incluye a la entidad en el registro REPET tras analizar informes sobre los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.
  • La decisión fue elogiada por EE.UU. pero rechazada por el régimen iraní, que advirtió sobre un grave deterioro en las relaciones bilaterales y posibles responsabilidades legales.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Javier Milei oficializó la inscripción de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet). 

La decisión se formalizó mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El Ejecutivo consideró que la organización representa una “amenaza para la seguridad nacional”. Tal como había adelantado a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la norma declara reunidos los requisitos necesarios para avanzar con la incorporación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro.

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Según se detalla en el texto oficial, la medida se basa en informes reservados elaborados por las carteras de Seguridad y Cancillería, que analizaron el alcance de las actividades de la organización. La conclusión fue que la Guardia Revolucionaria representa una “amenaza externa real o potencial” para la Argentina.

Además, la norma sostiene que sus integrantes ponen en riesgo “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes” del territorio nacional. En ese sentido, menciona la existencia de evidencia vinculada con su participación en el financiamiento y la ejecución de atentados terroristas, como los ocurridos en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la embajada de Israel y la AMIA.

La decisión del Gobierno fue celebrada por Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano difundió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que destacó la iniciativa de la Casa Rosada, alineada con la política exterior de Donald Trump: “Aplaudimos las acciones de la administración de Milei para combatir al terrorismo”.

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Sin embargo, Irán condenó la medida. “No solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado difundido por su embajada en Uruguay.

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