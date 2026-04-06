El Gobierno de Milei oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Además, la norma sostiene que sus integrantes ponen en riesgo “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes” del territorio nacional. En ese sentido, menciona la existencia de evidencia vinculada con su participación en el financiamiento y la ejecución de atentados terroristas, como los ocurridos en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la embajada de Israel y la AMIA.