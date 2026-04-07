Tripulantes de Artemis II, los humanos que más se alejaron de la Tierra

“Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro”, les deseó el astronauta del programa Apolo, Charles Duke, que hoy tiene 90 años. El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.