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Desde Artemis II contemplan partes de la Luna nunca vistas por ojos humanos

Los astronautas vislumbraron el “Gran Cañón” lunar, antes del histórico sobrevuelo.

CHARLA. Los astronautas respondieron preguntas de un grupo de niños. CHARLA. Los astronautas respondieron preguntas de un grupo de niños.
Hace 5 Hs

HOUSTON, Estados Unidos.- Los astronautas de Artemis II han contemplado partes de la Luna nunca antes vistas, cuando la nave superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el esperado sobrevuelo lunar.

Tras un exitoso despegue desde Florida el miércoles, la tripulación se dirige hacia la Luna, a unos 400.000 km de la Tierra -1.000 veces más lejos que la Estación Espacial Internacional-, y deberían llegar hoy a las inmediaciones lunares, una primicia en más de medio siglo.

La agencia espacial estadounidense publicó ayer una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

La cuenca

Hablando en vivo desde el espacio con niños canadienses, la astronauta Christina Koch dijo que lo que más entusiasmaba a la tripulación era ver la cuenca, a la que a veces se denomina el “Gran Cañón” de la Luna.

“Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy”, dijo Koch durante la sesión organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

Seguí en tiempo real la misión Artemis II de la NASA: ya está cerca de la Luna

Seguí en tiempo real la misión Artemis II de la NASA: ya está cerca de la Luna

El próximo hito se esperaba para esta madrugada, cuando los astronautas entren en la “esfera de influencia lunar”, donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Si todo sale bien, cuando la nave Orion gire alrededor de la Luna, los estadounidenses Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, podrían batir un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano hasta ahora.

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